Пока, белоснежная улыбка! У Наташи Королевой из-за стресса разрушаются зубы

Кроме того, звезда эстрады уверяет, что за 45 лет ни разу не прибегала к помощи пластических хирургов. По словам Наташи, «волосы, ногти, брови, ресницы и губы» у нее натуральные.

Однако и у Королевой не обошлось без проблем с внешностью. Несколько лет назад у певицы из-за постоянного стресса начали разрушаться зубы. Как рассказала артистка, в какой-то момент она заметила, что ее всегда белоснежная улыбка стала уже не столь привлекательной — зубы стали стираться, и певице пришлось срочно идти к стоматологу. В итоге Наташе сделали протезирование. «Пришлось поставить на них (зубы) чехольчики… результатом я довольна», — цитирует Королеву Sobesednik.ru.