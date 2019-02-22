Пока, белоснежная улыбка! У Наташи Королевой из-за стресса разрушаются зубы

Популярная певица Наташа Королева не отличается модельной внешностью и не стыдится этого. Артистка часто выкладывает снимки без макияжа и не подправляет свои фото в купальнике, несмотря на заметные складки на животе и целлюлит, пишет Экспресс газета.
Кроме того, звезда эстрады уверяет, что за 45 лет ни разу не прибегала к помощи пластических хирургов. По словам Наташи, «волосы, ногти, брови, ресницы и губы» у нее натуральные.
Однако и у Королевой не обошлось без проблем с внешностью. Несколько лет назад у певицы из-за постоянного стресса начали разрушаться зубы. Как рассказала артистка, в какой-то момент она заметила, что ее всегда белоснежная улыбка стала уже не столь привлекательной — зубы стали стираться, и певице пришлось срочно идти к стоматологу. В итоге Наташе сделали протезирование. «Пришлось поставить на них (зубы) чехольчики… результатом я довольна», — цитирует Королеву Sobesednik.ru.
Что касается других недостатков своей фигуры, таких как, например, лишний вес, то тут артистка не особенно усердствует. Ранее «русалка российской эстрады» признавалась, что фитнес ее не привлекает, так что ее муж Сергей Глушко отдувается в спортзале за них обоих.