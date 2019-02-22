Невероятно! Мать троих детей из Таллинна похудела на 57 килограммов! Как она это сделала?
Мать троих детей и счастливая жена Рената Корберг год назад решила кардинально изменить свою жизни. Вес более 100 килограммов не давал Ренате покоя, поэтому она пошла на серьезные меры, которые сделали ее еще более активной и счастливой.
Сегодняшняя гостья Рената пришла к Свете Карабут и Эдгару Гергелю в Limon LIVE вместе со старшей дочерью - Вилорой, которая активно занимается и спортом, и творчеством, и музыкой. О своих достижениях дочь поведала в нашей программе.
Но всех волнует самый главный вопрос: как Рената так похудела, как отважилась на этот шаг и что теперь планирует в жизни.
Смотрите видео! Отличной всем пятницы с Limon LIVE!
Если и вы интересный человек или у вас есть история, которой хотите поделиться со всей страной, записывайтесь на шоу по электронной почте: edgar.gergel@limon.ee. Расскажите коротко о себе. Быть может, именно вы станете следующим гостем программы!