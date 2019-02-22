Невероятно! Мать троих детей из Таллинна похудела на 57 килограммов! Как она это сделала?

Сегодняшняя гостья Рената пришла к Свете Карабут и Эдгару Гергелю в Limon LIVE вместе со старшей дочерью - Вилорой, которая активно занимается и спортом, и творчеством, и музыкой. О своих достижениях дочь поведала в нашей программе.

Рената и Вилора Корберг ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Но всех волнует самый главный вопрос: как Рената так похудела, как отважилась на этот шаг и что теперь планирует в жизни.

Смотрите видео! Отличной всем пятницы с Limon LIVE!

Если и вы интересный человек или у вас есть история, которой хотите поделиться со всей страной, записывайтесь на шоу по электронной почте: edgar.gergel@limon.ee. Расскажите коротко о себе. Быть может, именно вы станете следующим гостем программы!

Вилора Корберг ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp