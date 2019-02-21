«Даже БДСМ»: Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Известная украинская певица Настя Каменских (NK) рассказала о своих различных предпочтениях в сексе. Такой информацией звезда поделись в программе "Слава+", пишет Сегодня.
Певица призналась, что открыта к экспериментам в постели. Каменских подчеркнула, что она творческий человек, "а творческие люди не должны иметь никаких границ".
Единственным табу для нее во время секса являются "серьезные телесные повреждения". Певица отметила, что "граница – это когда тебя режут, а все остальное – это нормально. Даже БДСМ".
Также Каменских призвала всех не стесняться партнера, делится своими желаниями и учиться вместе.