«Даже БДСМ»: Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Певица призналась, что открыта к экспериментам в постели. Каменских подчеркнула, что она творческий человек, "а творческие люди не должны иметь никаких границ".

Единственным табу для нее во время секса являются "серьезные телесные повреждения". Певица отметила, что "граница – это когда тебя режут, а все остальное – это нормально. Даже БДСМ".