Чт, 21.02.2019
Борющийся с раком Валентин Юдашкин перестал говорить СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Даже БДСМ»: Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

«Даже БДСМ»: Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Настя Каменских

ФОТО: Alex Yaro

Известная украинская певица Настя Каменских (NK) рассказала о своих различных предпочтениях в сексе. Такой информацией звезда поделись в программе "Слава+", пишет Сегодня.

Певица призналась, что открыта к экспериментам в постели. Каменских подчеркнула, что она творческий человек, "а творческие люди не должны иметь никаких границ".

Единственным табу для нее во время секса являются "серьезные телесные повреждения". Певица отметила, что "граница – это когда тебя режут, а все остальное – это нормально. Даже БДСМ".

Также Каменских призвала всех не стесняться партнера, делится своими желаниями и учиться вместе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ