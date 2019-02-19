Вт, 19.02.2019
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Смерть Децла: опубликованы результаты экспертизы

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Децл

ФОТО: Instagram

В крови рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) судмедэксперты не обнаружили наркотических веществ.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на результаты исследования Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Специалисты также проверили посуду, из которой пил рэпер перед смертью. В гримёрке были расположены стаканы с вином, колой и кофе, однако нигде не было обнаружено следов запрещённых веществ.

Сомнение вызвал лишь стакан с яблочным соком, на дне которого был замечен небольшой белый осадок. Возможно, это было обезболивающее, которое Толмацкий принимал после концерта. В скором времени его отправят на экспертизу в другие российские лаборатории.

Децл умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца. В день его похорон в Yourube появился последний клип рэпера. Тогда за сутки он собрал более 700 тысяч просмотров.

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