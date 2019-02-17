Вот это шпагат! 43-летняя Волочкова дала фору Жан-Клод Ван Дамму

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram новым фото – прима села на шпагат на бутылки с водой, вдохновившись примером звезды Голливуда Жан-Клод Ван Дамма.

"А поскольку шпагат Волочковой – это уже фишка… я подумала, что нужно сделать его незамедлительно на том, что под рукой!! Но фору шпагату Ван Дамма я дать могу!" – подписала светская львица свой пост.

По словам Волочковой, она вместе с любимым, имя которого знаменитость держит в строжайшем секрете, скоротала вечер за просмотром одного из культовых боевиков с Ван Даммом в главной роли. Это и послужило вдохновением для нового снимка.

Ранее прима-балерина рассказала, что встречается с олигархом три с половиной года. Сейчас же Волочкова счастлива в новых отношениях, избранник уже сделал ей предложение руки и сердца.