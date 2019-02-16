Всего несколько фото — и самая популярная блогер в России сменила детскую аудиторию на мужскую

Девушка уже ранее разожгла любопытство фанатов, выложив два откровенных снимка топлес. Марьяна приняла участие в съёмках для мартовского номера журнала Maxim. Сейчас появились новые откровенные снимки из фотосессии, а сама блогерша дала интервью этому изданию.

Блогер призналась, что деловая жилка в ней обнаружилась очень давно. По ее словам, свои первые сто тысяч девушка заработала, когда ей было всего девять лет. Уже тогда у Марьяны был свой сайт, где она продавала японские товары. А потом Ро открыла для себя Youtube, и понеслось. Сейчас на ее канал подписано около 7 млн человек. Но к популярности Марьяна относится по-своему: ей не нравится, когда ее узнают на улицах.

Я никогда не думала про себя: "Я звезда". Я обычный человек

Но вслед за популярностью пришли и первые хейтеры, которые сначала доводили блогершу до слёз. Но потом нападки всё же закалили её характер. И сейчас девушка не боится публиковать даже откровенные фотографии.

Писали: "Ты шлюха, проститутка". Это в четырнадцать-то лет! Это было так смешно и обидно! А сейчас, бывает, прочитаешь злобный комментарий и говоришь себе: ну и ладно, сколько людей, столько и мнений