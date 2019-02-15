Пугачева не пригласила Преснякова на юбилей

Филипп Киркоров еще перед Новым годом похвастался, что приглашен бывшей женой на торжества. Теперь он думает о роскошном подарке для главной певицы страны.

А вот Владимиру Преснякову – младшему повезло меньше. Он был фактическим зятем Аллы Пугачевой, прожив с ее дочерью Кристиной Орбакайте 11 лет, стал отцом первого внука Примадонны, а на юбилей его не пригласили.

"Нет, пока меня никто не звал, – признался певец "Дни.ру" в Кремле за кулисами концерта МУЗ-ТВ по случаю Дня всех влюбленных. – Если не позовут, ну что же, пойду по билету".

Правда, билеты эти Преснякову еще придется поискать. В свободной продаже их нет давно – смели в первый же день, а перекупщики предлагают за 270 тысяч рублей шестой ряд партера (примерно 3600 евро). Впрочем, с балкона можно будет смотреть на артистку в бинокль за 60 тысяч (примерно 800 евро).