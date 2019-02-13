Гороскоп на 13 февраля: как провести этот день и кому повезет

Овен

Самое время подумать о чем-то более важном, чем прибыль. Вы все равно будете настроены на философский лад - может, придумаете, как улучшить жизнь?

Телец

Не торопитесь с выводами касательно завершенности вашей работы. Поэтому пока шеф не даст добро, с работы не уходите и постоянно будьте начеку, предупреждает Segodnya.

Близнецы

Совершая благое дело, благодарности в ответ ждать не стоит. Добро придется творить бескорыстно. Хотя в будущем оно обязательно к вам вернется.

Рак

Вас ждет непростой и насыщенный день, и одной рутинной работой вы не ограничитесь. Сегодня будет важно искать компромиссные решения проблем.

Лев

Соблюдайте осторожность и не делитесь своими планами с коллегами - идеями могут воспользоваться, и доказать, что они были ваши, будет слишком сложно.

Дева

Нынешний день, скорее всего, придется посвятить решению неотложных домашних проблем. От вас зависит, наладятся ли отношения в семье или нет.

Весы

Возможны некоторые трудности, которые могут поколебать вашу уверенность в себе. Однако вскоре все наладится - и вы сможете наслаждаться жизнью.

Скорпион

У вас появятся идеи по поводу источников дополнительного заработка. Реально оцените свои возможности и выберите достойный вариант.

Стрелец

Выполняя обязанности на скорость, вы наверняка упустите из виду пару-тройку важных мелочей, которые имеют серьезное значение для работы.

Козерог

Первая половина дня будет очень насыщенной, только к вечеру вокруг вас все успокоится, и вы сможете спокойно заняться своими делами или отдохнуть.

Водолей

Ваша целеустремленность поможет достигнуть всех поставленных перед вами трудовых целей и выйти победителем из любых неблагоприятных ситуаций.

Рыбы