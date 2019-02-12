«Баба-яга»: народ ужаснулся, увидев 69-летнюю Пугачеву без грима

Алла Пугачева стала почетной гостьей на дне рождения семилетней Маргариты, дочери певицы Жасмин. Все приглашенные, конечно, хотели сфотографироваться с легендой советской и российской эстрады. Такой снимок – не только хорошая память, но и способ собрать сотни лайков.

Правда, выглядит 69-летняя Алла Борисовна на этих кадрах непривычно – без ретуши и долгой чистки на компьютере она напоминает вышедшего в тираж стареющего трансвестита. «Баба-яга!» – крестятся люди, увидев фотографии артистки без глянца.

Короткие шорты, молодежная кофта – все это делает вид последней народной артистки Советского Союза не только комичным, но и нелепым.