Ср, 13.02.2019
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  • «Баба-яга»: народ ужаснулся, увидев 69-летнюю Пугачеву без грима

«Баба-яга»: народ ужаснулся, увидев 69-летнюю Пугачеву без грима

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Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Алле Пугачевой скоро стукнет 70 лет. Выглядит и чувствует она себя, что называется, согласно паспортным данным. Правда, мало кто знает, как выглядит певица без фильтров, косметики и ретуши, пишут Dni.

Алла Пугачева стала почетной гостьей на дне рождения семилетней Маргариты, дочери певицы Жасмин. Все приглашенные, конечно, хотели сфотографироваться с легендой советской и российской эстрады. Такой снимок – не только хорошая память, но и способ собрать сотни лайков.

Правда, выглядит 69-летняя Алла Борисовна на этих кадрах непривычно – без ретуши и долгой чистки на компьютере она напоминает вышедшего в тираж стареющего трансвестита. «Баба-яга!» – крестятся люди, увидев фотографии артистки без глянца.

Короткие шорты, молодежная кофта – все это делает вид последней народной артистки Советского Союза не только комичным, но и нелепым.

ФОТО: Instagram

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