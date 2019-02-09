Сб, 9.02.2019
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«Подавитесь, жабы»: помолодевшая Кудрявцева вышла из себя в прямом эфире

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Лера Кудрявцева

ФОТО: Скриншот с Instagram

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает прекрасную дочку в счастливои браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Идиллию порой нарушают гневные высказывания неадекватных людей, на которые звезде приходится реагировать.

Кудрявцева вышла из себя во время трансляции в Instagram. Когда телеведущую спросили в прямом эфире, как поживает ее супруг, она ответила: "У меня классный муж. Подавитесь, жабы".

Также Кудрявцева рассказала об уходе за собой. Знаменитость отказалась от "уколов красоты", хотя раньше делала их.

Телеведущая объяснила это тем, что у нее аллергия. "Я не колю ботокс. Аллергия у меня. Не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала", – Поведала Кудрявцева.

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