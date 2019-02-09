«Подавитесь, жабы»: помолодевшая Кудрявцева вышла из себя в прямом эфире

Кудрявцева вышла из себя во время трансляции в Instagram. Когда телеведущую спросили в прямом эфире, как поживает ее супруг, она ответила: "У меня классный муж. Подавитесь, жабы".

Также Кудрявцева рассказала об уходе за собой. Знаменитость отказалась от "уколов красоты", хотя раньше делала их.