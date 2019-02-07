Филипп Киркоров отказался фотографироваться вместе с Пугачевой и Галкиным

Российский популярный певец Филипп Киркоров 6 февраля посетил премьеру кинофильма "Пилигрим", где на красной дорожке встретился со звездной парой - Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
Очевидцы сообщают, что певец немного смутился, робко поцеловал бывшую супругу и по-дружески пожал руку Максиму Галкину, пишет Rus.tvnet.lv.
Но от предложения фотографа сделать общий снимок Киркоров отказался и отошел в сторону.
"Такое ощущение , что была вся светская, культурная, политическая и деловая Москва: от Аллы Пугачевой и Максима Галкина до министра культуры Владимира Мединского. Я уже не говорю про своих коллег - представителей шоу-бизнеса и бизнеса",
- написал исполнитель в Instagram-аккаунте.
И ещё немного фото со вчерашней премьеры в «ОКТЯБРЕ».... От души поздравляю свою подругу, очаровательную АКТРИСУ и ПЕВИЦУ ЕЛЕНУ СЕВЕР @sever_elena со вчерашнем потрясающим дебютом в кино,на большом экране, в мистическом ТРИЛЛЕРЕ «ПИЛЛИГРИМ». Невероятно интересная картина, не оставит равнодушным никого, особенно тех кто любит жанр триллер, к поклонникам которого я причисляю и себя! Ощущение от вчерашнего вечера удивительное! Такое ощущение , что была вся Светская,культурная, политическая и деловая Москва , от АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ И МАКСИМА ГАЛКИНА до Министра Культуры ВЛАДИМИРА МЕДИНСКОГО, я уже не говорю про своих коллег и представителей шоубизнеса и бизнеса, таких личностей как ГУЦЕРИЕВ М.С. и других!! Ещё раз поздравляю дорогую Леночку и всю ее большую и красивую семью с таким грандиозным событием в творческой и личной жизни!!!! Так держать и только вперёд!!!👏 @urkiss_official @vladimir_live Look by @dolcegabbana @stefanogabbana
От души поздравляю свою подругу, очаровательную АКТРИСУ и ПЕВИЦУ ЕЛЕНУ СЕВЕР @sever_elena со вчерашнем потрясающим дебютом в кино,на большом экране, в мистическом ТРИЛЛЕРЕ «ПИЛИГРИМ». Невероятно интересная картина, не оставит равнодушным никого, особенно тех кто любит жанр триллер, к поклонникам которого я причисляю и себя! Ощущение от вчерашнего вечера удивительное! Такое ощущение , что была вся Светская,культурная, политическая и деловая Москва , от АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ И МАКСИМА ГАЛКИНА до Министра Культуры ВЛАДИМИРА МЕДИНСКОГО, я уже не говорю про своих коллег и представителей шоубизнеса и бизнеса, таких личностей как ГУЦЕРИЕВ М.С. и других!! Ещё раз поздравляю дорогую Леночку и всю ее большую и красивую семью с таким грандиозным событием в творческой и личной жизни!!!! Так держать и только вперёд!!!👏 @urkiss_official @vladimir_live Look by @dolcegabbana @stefanogabbana