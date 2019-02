Филипп Киркоров отказался фотографироваться вместе с Пугачевой и Галкиным

И ещё немного фото со вчерашней премьеры в «ОКТЯБРЕ».... От души поздравляю свою подругу, очаровательную АКТРИСУ и ПЕВИЦУ ЕЛЕНУ СЕВЕР @sever_elena со вчерашнем потрясающим дебютом в кино,на большом экране, в мистическом ТРИЛЛЕРЕ «ПИЛЛИГРИМ». Невероятно интересная картина, не оставит равнодушным никого, особенно тех кто любит жанр триллер, к поклонникам которого я причисляю и себя! Ощущение от вчерашнего вечера удивительное! Такое ощущение , что была вся Светская,культурная, политическая и деловая Москва , от АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ И МАКСИМА ГАЛКИНА до Министра Культуры ВЛАДИМИРА МЕДИНСКОГО, я уже не говорю про своих коллег и представителей шоубизнеса и бизнеса, таких личностей как ГУЦЕРИЕВ М.С. и других!! Ещё раз поздравляю дорогую Леночку и всю ее большую и красивую семью с таким грандиозным событием в творческой и личной жизни!!!! Так держать и только вперёд!!!👏 @urkiss_official @vladimir_live Look by @dolcegabbana @stefanogabbana

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Feb 7, 2019 at 12:41am PST