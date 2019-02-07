Четыре особенности квартиры на первом этаже, которые сделали мою жизнь ужасной

1. Люди смотрят вам в окна

В новостройках часто первый этаж специально делают повыше, а в старых домах окна часто на уровне глаз прохожих. Снаружи это выглядит мило, а когда ты находишься внутри, то ощущаешь себя в зоопарке. Если перед окнами есть кусты, то проблема стоит не так остро, по крайней мере, летом. Если перед окнами улица, то это кошмар. Если перед окнами лавочка — то это двойной кошмар. Я помню, что мне приходилось либо держать шторы плотно закрытыми и не видеть дневной свет даже летним утром, или сидеть как на выставке, пишет Zen.Yandex.ru.

2. Холодный пол

Соседи снизу — это плохо. Но родителей долгое время беспокоил холод на полу. Решить удалось только ковролином и теплыми полами в ванной. Что стоило денег, во-первых, а, во-вторых, уход за ковролином тоже так себе удовольствие.

3. Плесень

Осенью мои родители регулярно обрабатывают стены в ванной и на кухне всем, чем только могут. Плесень то и дело напоминает о себе. Помню, что как-то в очень влажную осень мы каждые выходные мыли уксусом стены, потому что они буквально за неделю покрывались черной жуткой плесенью. А как-то раз я обнаружила плесень на туфлях, которые лежали без коробки внутри встроенного шкафа! Близость к земле хороша не всегда.

4. Запахи