Четыре особенности квартиры на первом этаже, которые сделали мою жизнь ужасной

Мои родители уже много лет живут в квартире на первом этаже. Какое-то время у меня не было своего жилья, и я пожила с ними. И точно решила, что для себя я никогда не куплю жилье на первом этаже, потому что это было, честное слово, ужасно.
1. Люди смотрят вам в окна
В новостройках часто первый этаж специально делают повыше, а в старых домах окна часто на уровне глаз прохожих. Снаружи это выглядит мило, а когда ты находишься внутри, то ощущаешь себя в зоопарке. Если перед окнами есть кусты, то проблема стоит не так остро, по крайней мере, летом. Если перед окнами улица, то это кошмар. Если перед окнами лавочка — то это двойной кошмар. Я помню, что мне приходилось либо держать шторы плотно закрытыми и не видеть дневной свет даже летним утром, или сидеть как на выставке, пишет Zen.Yandex.ru.
2. Холодный пол
Соседи снизу — это плохо. Но родителей долгое время беспокоил холод на полу. Решить удалось только ковролином и теплыми полами в ванной. Что стоило денег, во-первых, а, во-вторых, уход за ковролином тоже так себе удовольствие.
3. Плесень
Осенью мои родители регулярно обрабатывают стены в ванной и на кухне всем, чем только могут. Плесень то и дело напоминает о себе. Помню, что как-то в очень влажную осень мы каждые выходные мыли уксусом стены, потому что они буквально за неделю покрывались черной жуткой плесенью. А как-то раз я обнаружила плесень на туфлях, которые лежали без коробки внутри встроенного шкафа! Близость к земле хороша не всегда.
4. Запахи
Но абсолютно все меркнет по сравнению с теми ароматами, которые иногда царили в квартире. Запах поднимался из подвала, и никакие ремонтные работы, никакие звонки в управляющую компанию, ничего не помогало их победить. К счастью «несло» из подвала не на кухне, а в детской спальне, где видимо, близко находилась какая-то отдушина. В итоге родители перестали почти ей пользоваться, плюс весь дом у них всегда обвешан ароматизаторами, но, честно говоря, до конца проблему не решить. Иногда создается ощущение, что ты живешь в общественном туалете или теплотрассе.