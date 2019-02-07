Фото: Юлия Барановская вышла на красную дорожку в дырявом платье

В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера триллера "Пилигрим", главные роли в котором исполнили Елена Север и Алексей Серебряков. Посмотреть фильм пришли многие представителей российского шоу-бизнеса: Зара, Согдиана, Татьяна Котова, Анна Седокова, Валентин Юдашкин с женой Мариной, Оксана Федорова. Не пропустили премьеру даже Максим Галкин с Аллой Пугачевой и ее бывший муж Филипп Киркоров.