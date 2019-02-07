Чт, 7.02.2019
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  • Фото: Юлия Барановская вышла на красную дорожку в дырявом платье

Фото: Юлия Барановская вышла на красную дорожку в дырявом платье

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Юлия Барановская.

ФОТО: Instagram

Юлия Барановская появилась на премьере в одном из московских кинотеатров. 

В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера триллера "Пилигрим", главные роли в котором исполнили Елена Север и Алексей Серебряков. Посмотреть фильм пришли многие представителей российского шоу-бизнеса: Зара, Согдиана, Татьяна Котова, Анна Седокова, Валентин Юдашкин с женой Мариной, Оксана Федорова. Не пропустили премьеру даже Максим Галкин с Аллой Пугачевой и ее бывший муж Филипп Киркоров.

Особо отметилась ведущая Первого канала Юлия Барановская. По ковровой дорожке блондинка прошлась в красном наряде с большими дырками, сквозь которые просвечивала длинная белая рубашка. 

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

 Завершали образ тяжелые ботинки. Судя по комментариям в Сети, фанатов удивил вид обычно стильной, эффектно одетой Барановской.

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