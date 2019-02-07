Фото: Юлия Барановская вышла на красную дорожку в дырявом платье

Юлия Барановская появилась на премьере в одном из московских кинотеатров.
В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера триллера "Пилигрим", главные роли в котором исполнили Елена Север и Алексей Серебряков. Посмотреть фильм пришли многие представителей российского шоу-бизнеса: Зара, Согдиана, Татьяна Котова, Анна Седокова, Валентин Юдашкин с женой Мариной, Оксана Федорова. Не пропустили премьеру даже Максим Галкин с Аллой Пугачевой и ее бывший муж Филипп Киркоров.
Особо отметилась ведущая Первого канала Юлия Барановская. По ковровой дорожке блондинка прошлась в красном наряде с большими дырками, сквозь которые просвечивала длинная белая рубашка.
Завершали образ тяжелые ботинки. Судя по комментариям в Сети, фанатов удивил вид обычно стильной, эффектно одетой Барановской.