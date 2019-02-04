Не было шансов: врач заявил о «формальной» реанимации 35-летнего Децла

Фельдшер прокомментировал появившееся в Сети видео, на которое попали действия врачей. По словам собеседника «КП», от момента остановки сердца рэпера до прибытия скорой прошло около двадцати минут. Уже через четыре-шесть минут после остановки сердца в коре головного мозга происходят необратимые изменения.

«И эти фельдшеры это знают, а сыграть на камеру они не планировали», — отметил медик.

По его словам, действия врачей на видео выглядят неубедительно. В частности, они не обеспечили проходимость верхних дыхательных путей рэпера с помощью интубации трахеи, ларингеальной маски или ее аналогов. В гортань Толмацкого должны были ввести специальную трубку, по которой воздух мог бы поступить в организм для искусственной вентиляции легких.

Собеседник «КП» отметил, что такие трубки обычно есть в каждом реанимобиле, но «Ижевск не Москва», поэтому там может быть дефицит.

Кроме того, на записи не видно подключенного кардиомонитора или дефибриллятора. Это необходимо для объективного контроля сердечной деятельности. Медик подчеркнул, что врачи должны были взять с собой дополнительное оборудование, а не только лекарства и тонометр.

Врач обратил внимание, что его коллеги делали паузы во время сердечно-легочной реанимации. Остановки более чем на шесть-семь секунд в таких случаях не допускаются.