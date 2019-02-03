Попытки врачей спасти Децла попали на видео

На кадрах видно, что музыкант без движения лежит на полу в гримерке, где ему стало плохо. Прибывшие на вызов медики проводят реанимационные действия, но безуспешно.

Концертный директор Децла Павел Беленец рассказал RT, что скорая приехала на вызов в течение пяти минут. После этого врачи около получаса пытались спасти рэпера. «Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло», — отметил Беленец.

Ранее в сети опубликовали видео с последнего выступления Децла. На кадрах музыкант раскачивает толпу под одну из самых популярных своих песен «Вечеринка».