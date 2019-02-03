Вс, 3.02.2019
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  • Шокирующие подробности: Децлу перед смертью около получаса пытались помочь

Шокирующие подробности: Децлу перед смертью около получаса пытались помочь

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Detsl

ФОТО: Shemetov Maxim / ITAR-TASS

По какой причине рэперу могло стать плохо после концерта, на текущий момент неясно.

Напомним, минувшей ночью 35-летний исполнитель умер спустя полчаса после выступления в ижевском клубе. Приехавшие на место врачи констатировали смерть от остановки сердца. До этого у рэпера проблем с ним не было, и днём ранее он на самочувствие не жаловался. Информацию о смерти Кирилла Толмацкого подтвердили его отец и концертный директор. Публикации в память о сыне и муже сделали мама и жена рэпера.

Как ранее писал Лайф, за несколько часов до смерти Децл разместил пост в "Твиттере". Ранее также был опубликован фрагмент его последнего выступления.

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