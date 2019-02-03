Шокирующие подробности: Децлу перед смертью около получаса пытались помочь

Напомним, минувшей ночью 35-летний исполнитель умер спустя полчаса после выступления в ижевском клубе. Приехавшие на место врачи констатировали смерть от остановки сердца. До этого у рэпера проблем с ним не было, и днём ранее он на самочувствие не жаловался. Информацию о смерти Кирилла Толмацкого подтвердили его отец и концертный директор. Публикации в память о сыне и муже сделали мама и жена рэпера.