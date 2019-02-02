Сб, 2.02.2019
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  • В красном бикини! Анна Седокова продолжает будоражить Cеть откровенными фото

В красном бикини! Анна Седокова продолжает будоражить Cеть откровенными фото

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Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Анна Седокова похвасталась аппетитными ягодицами.

Обладательница подтянутой фигуры Анна Седокова регулярно публикует в своем Instagram откровенные фото в облегающих нарядах, нижнем белье и купальниках. Нередко такие снимки вызвают негативную реакцию среди ее подписчиков, которые обвиняют знаменитость в чрезмерном использовании фотошопа или напоминают Анне, что матери троих детей не стоит публиковать такие фото. Впрочем, сама певица к критике хейтеров относится спокойно, и продолжает хвастаться сексуальной фигурой на новых фотографиях.

Так, в этот раз Анна поделилась горячим кадром, на котором позирует, лежа возле бассейна в красном купальнике. Снимок, как обычно, вызвал бурные обсуждения в комментариях. Однако многие поклонники сошлись во мнении, что фигуре певицы можно только позавидовать!

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