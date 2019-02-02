В красном бикини! Анна Седокова продолжает будоражить Cеть откровенными фото

Обладательница подтянутой фигуры Анна Седокова регулярно публикует в своем Instagram откровенные фото в облегающих нарядах, нижнем белье и купальниках. Нередко такие снимки вызвают негативную реакцию среди ее подписчиков, которые обвиняют знаменитость в чрезмерном использовании фотошопа или напоминают Анне, что матери троих детей не стоит публиковать такие фото. Впрочем, сама певица к критике хейтеров относится спокойно, и продолжает хвастаться сексуальной фигурой на новых фотографиях.