Истерзанный болезнями Билан не может отказаться от убивающей привычки

Последние несколько лет Билана буквально преследуют неприятности. Молодой еще артист постоянно хворает. Грыжа, больные суставы, бронхит, постоянные простуды – вот, что отравляет жизнь звезде.
Плохое здоровье отражается на карьере Билана. То тут, то там истерзанный болезнями Дима отменяет концерты. А недавно он даже был вынужден поставить паузу на выступлениях, пишет Dni.ru.
Между тем, менять привычный образ жизни вокалист не спешит. Он не может взять себя в руки и бросить курить. Артист отмечал ранее, что сигаретка-другая помогает ему успокоится, однако во время работы на проекте «Голос» Билан в каждый перерыв выбегал затянуться.
К слову, сегодня, 1 февраля, поклонники обнаружили, что от пагубного пристрастия Билан так и не избавился. В личном блоге исполнителя появилось фото, на котором он запечатлен курящим.