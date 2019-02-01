Истерзанный болезнями Билан не может отказаться от убивающей привычки

Плохое здоровье отражается на карьере Билана. То тут, то там истерзанный болезнями Дима отменяет концерты. А недавно он даже был вынужден поставить паузу на выступлениях, пишет Dni.ru.

Между тем, менять привычный образ жизни вокалист не спешит. Он не может взять себя в руки и бросить курить. Артист отмечал ранее, что сигаретка-другая помогает ему успокоится, однако во время работы на проекте «Голос» Билан в каждый перерыв выбегал затянуться.