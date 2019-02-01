Пт, 1.02.2019
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Истерзанный болезнями Билан не может отказаться от убивающей привычки

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Дима Билан.

ФОТО: SCANPIX

Последние несколько лет Билана буквально преследуют неприятности. Молодой еще артист постоянно хворает. Грыжа, больные суставы, бронхит, постоянные простуды – вот, что отравляет жизнь звезде.

Плохое здоровье отражается на карьере Билана. То тут, то там истерзанный болезнями Дима отменяет концерты. А недавно он даже был вынужден поставить паузу на выступлениях, пишет Dni.ru.

Между тем, менять привычный образ жизни вокалист не спешит. Он не может взять себя в руки и бросить курить. Артист отмечал ранее, что сигаретка-другая помогает ему успокоится, однако во время работы на проекте «Голос» Билан в каждый перерыв выбегал затянуться.

К слову, сегодня, 1 февраля, поклонники обнаружили, что от пагубного пристрастия Билан так и не избавился. В личном блоге исполнителя появилось фото, на котором он запечатлен курящим.

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