Любовь, работа, деньги: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака

Работа. График напоминает синусоиду: вы работаете в поте лица, затем расслабляетесь, снова трудитесь и вновь отдыхаете на корпоративных вечеринках. Удачно сотрудничество с новыми партнерами.

Лев

Любовь. Недоразумения в любовной сфере устраняются практически по волшебству, вы даже не успеваете подумать о ссоре. Одинокие Льву рискуют влюбиться в уже занятого человека.

Деньги. Есть все шансы заработать больше обычного, но деньги вы получите в следующем периоде. Благоприятны покупки через интернет, также рекомендуется совместный с близкими шопинг.

Работа. Энергия бьет ключом, но обязанностей не так много — вы слишком быстро справляетесь с поставленными задачами. Самое время заняться подработкой, не забывая и о личных делах.

Дева

Любовь. Ситуация заставит усомниться в искренности и верности партнера. Вероятно, вы видите происходящее в неверном свете, необходим честный разговор. В третьей декаде — радостная новость для вашей пары.

Деньги. Финансовое положение налаживается благодаря новым деловым проектам. До конца месяца — период стабильный, так что стоит унять волнение, мешающее зарабатывать.

Работа. Светила лишили вас спокойствия в деловых вопросах. И как назло, в этой сфере не все гладко. Рассчитывайте на коллег: командная работа облегчит ситуацию. Конец месяца запомнится отдыхом с коллективом.

Весы

Любовь. Близкие давят на вас, ожидая перемен в личной жизни. Прислушивайтесь, но решение принимайте сами. Во второй половине месяца получится наслаждаться чувствами, забыв о бытовых неурядицах.

Деньги. Накопления медленно, но разоряются — виной тому не непредвиденные траты, а нежелание отказывать себе. Главным добытчиком станет партнер или некто из домашних.

Работа. Для важных перемен месяц не подходит, и даже незначительную инициативу стоит проявлять с оглядкой. Загрузка позволяет взяться за дополнительное обучение, что вскоре вам пригодится.

Скорпион

Любовь. Рядом с избранником порой становится скучно, он слишком поглощен рутинными вопросами. Можно растормошить его или развлечь себя в компании друзей. В конце месяца все ваши споры заканчиваются в постели.

Деньги. В начале месяца остро потребуется материальная поддержка родственников. Со второй декады ситуация налаживается, но может вновь измениться из-за излишней жадности.

Работа. Жизнь в коллективе напоминает бразильский сериал со страстями, недоверием, примирениями. На вашей работе это не сказывается — результаты будут достигнуты раньше срока.

Стрелец

Любовь. Свободные Стрельцы рискуют безоглядно влюбиться и наделать глупостей — остается надеяться, что приятных. Третья декада — время проверки чувств для всех представителей знака.

Деньги. Вы свободны в расходах, можете позволить себе крупные покупки и приятные мелкие траты. После второй декады ситуация заставит задуматься о вложении и накоплении средств.

Работа. Во второй декаде работа уходит на второй план — вам необходимо заняться здоровьем. В начале месяца фортуна улыбается техническим специалистам, в конце — людям творческих профессий.

Козерог

Любовь. Атмосфера кардинально меняется: гармоничные пары вдруг начинают ссориться из-за ерунды, а эмоциональные партнеры успокаиваются. В конце периода дом наполнится гостями.

Деньги. Финансовая сфера требует от вас решительности: впереди интересное предложение, но согласиться (или отвергнуть его?) придется крайне быстро. Последняя неделя — успешный период.