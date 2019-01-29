Любовь, работа, деньги: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака

«Экспресс газета» рассказывает, что обещают светила в важнейших жизненных сферах. Какие перемены произойдут в ближайший месяц?
Водолей
Любовь. Месяц, когда вы позволяете любить себя больше, чем любите сами. Партнер берет на себя часть забот и удивляет романтическими мелочами. Ссоры возможны в третьей декаде — мимолетные и несерьезные.
Деньги. За повышение заработной платы придется побороться — конкуренция максимально обострится после 15 числа. Если у вас есть второй источник дохода, его прибыльность на время возрастет.
Работа. Новых задач пока не предвидится. Вам придется доводить до ума то, что, казалось бы, уже готово. В конце месяца — приятное преображение рабочего места.
Рыбы
Любовь. Чувства становятся прочными благодаря физической близости, а в середине февраля — бытовому вопросу. Под занавес месяца молодые пары могут распасться, но на горизонте замаячат новые отношения.
Деньги. Доверьте решение проблем, будь то ремонт или простуды, профессионалам, иначе рискуете потерять деньги из-за самодеятельности. Ожидается премия, но не столь солидная, как вы надеялись.
Работа. Первая декада пройдет напряженно, ни о чем, кроме работы, думать не выйдет. В середине месяца стоит поразмыслить об отпуске, а под конец февраля — чаще планировать деловые встречи.
Овен
Любовь. Сфера отношений настолько беспокоит вас, что влияет на самочувствие — повышается риск недомоганий. В споре, что разгорится в третьей декаде, избранник поведет себя крайне неожиданно.
Деньги. От крупных трат пока придется отказаться: ваш бюджет не позволяет, а привлекать к покупке близких не рекомендуется во избежание ссор. Финал месяц вполне комфортный.
Работа. Меняется устоявшийся график, привыкнуть к чему будет непросто. В остальном новости позитивные: проволочек не возникает, зарплата не беспокоит и даже руководство постоянно в духе.
Телец
Любовь. Ваша поддержка потребуется друзьям, переживающим кризис в отношениях. В ваших личных же амурных делах все остается по-старому, даже если вы пытаетесь что-то поменять.
Деньги. Финансовое положение тесно связано с новыми контактами. После 10-го числа благоприятны траты в сфере красоты и здоровья, а в конце месяца придется урезать расходы.
Работа. Коллектив меняется, что заставляет вас думать о новой работе. Успешна первая часть месяца, ближе к концу февраля вероятны проблемы из-за досадных ошибок коллег.
Близнецы
Любовь. Чувствами влюбленных Близнецов манипулируют. Приглядитесь, рядом с вами есть более надежный человек. Семейным представителям знака предстоит терпеть капризы второй половинки.
Деньги. Необходимо потратиться на организацию досуга — небольшой праздник или поездку — чтобы взбодрить близких. Восполнить пробел в бюджете удастся ближе к концу периода.
Работа. В ваши обязанности регулярно вмешиваются коллеги. Если реагировать без негатива, можно перенять нечто полезное. Приятный вам коллега не дает скучать.
Рак
Любовь. Неожиданное увлечение, способное заинтересовать вас и партнера, разнообразит месяц. В первой декаде вероятны споры на бытовую тему, финал февраля — период уюта и гармонии.
Деньги. Избегайте чужих денег: светила крайне не рекомендуют ввязываться в кредиты и займы, даже от советов стоит воздержаться. Лучше пересмотрите личный бюджет — найдете способы экономии.
Работа. График напоминает синусоиду: вы работаете в поте лица, затем расслабляетесь, снова трудитесь и вновь отдыхаете на корпоративных вечеринках. Удачно сотрудничество с новыми партнерами.
Лев
Любовь. Недоразумения в любовной сфере устраняются практически по волшебству, вы даже не успеваете подумать о ссоре. Одинокие Льву рискуют влюбиться в уже занятого человека.
Деньги. Есть все шансы заработать больше обычного, но деньги вы получите в следующем периоде. Благоприятны покупки через интернет, также рекомендуется совместный с близкими шопинг.
Работа. Энергия бьет ключом, но обязанностей не так много — вы слишком быстро справляетесь с поставленными задачами. Самое время заняться подработкой, не забывая и о личных делах.
Дева
Любовь. Ситуация заставит усомниться в искренности и верности партнера. Вероятно, вы видите происходящее в неверном свете, необходим честный разговор. В третьей декаде — радостная новость для вашей пары.
Деньги. Финансовое положение налаживается благодаря новым деловым проектам. До конца месяца — период стабильный, так что стоит унять волнение, мешающее зарабатывать.
Работа. Светила лишили вас спокойствия в деловых вопросах. И как назло, в этой сфере не все гладко. Рассчитывайте на коллег: командная работа облегчит ситуацию. Конец месяца запомнится отдыхом с коллективом.
Весы
Любовь. Близкие давят на вас, ожидая перемен в личной жизни. Прислушивайтесь, но решение принимайте сами. Во второй половине месяца получится наслаждаться чувствами, забыв о бытовых неурядицах.
Деньги. Накопления медленно, но разоряются — виной тому не непредвиденные траты, а нежелание отказывать себе. Главным добытчиком станет партнер или некто из домашних.
Работа. Для важных перемен месяц не подходит, и даже незначительную инициативу стоит проявлять с оглядкой. Загрузка позволяет взяться за дополнительное обучение, что вскоре вам пригодится.
Скорпион
Любовь. Рядом с избранником порой становится скучно, он слишком поглощен рутинными вопросами. Можно растормошить его или развлечь себя в компании друзей. В конце месяца все ваши споры заканчиваются в постели.
Деньги. В начале месяца остро потребуется материальная поддержка родственников. Со второй декады ситуация налаживается, но может вновь измениться из-за излишней жадности.
Работа. Жизнь в коллективе напоминает бразильский сериал со страстями, недоверием, примирениями. На вашей работе это не сказывается — результаты будут достигнуты раньше срока.
Стрелец
Любовь. Свободные Стрельцы рискуют безоглядно влюбиться и наделать глупостей — остается надеяться, что приятных. Третья декада — время проверки чувств для всех представителей знака.
Деньги. Вы свободны в расходах, можете позволить себе крупные покупки и приятные мелкие траты. После второй декады ситуация заставит задуматься о вложении и накоплении средств.
Работа. Во второй декаде работа уходит на второй план — вам необходимо заняться здоровьем. В начале месяца фортуна улыбается техническим специалистам, в конце — людям творческих профессий.
Козерог
Любовь. Атмосфера кардинально меняется: гармоничные пары вдруг начинают ссориться из-за ерунды, а эмоциональные партнеры успокаиваются. В конце периода дом наполнится гостями.
Деньги. Финансовая сфера требует от вас решительности: впереди интересное предложение, но согласиться (или отвергнуть его?) придется крайне быстро. Последняя неделя — успешный период.
Работа. Бесспорно продуктивный период. Но чем больших высот вы достигаете, тем выше поднимает планку руководство. Стоит поговорить об условиях и оплате вашего труда.