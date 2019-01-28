Львы – будьте предельно внимательны, Овны – пересмотрите свои планы: гороскоп на 28 января

Читайте астрологический прогноз на этот понедельник.
Овен. Именно сегодня должно осуществиться достаточно давно ожидаемое событие. Возможно, в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы, пишет Segodnya.
Телец. Не пытайтесь сегодня заниматься тем, в чем вы не слишком сильны. Но раз уж вам хочется нарушать запреты, будьте готовы к неожиданному повороту.
Близнецы. Упорядочите свои усилия и бросьте их на борьбу с чем-то определенным. Не хватайтесь за каждую мелочь, так только время зря потратите.
Рак. Прислушайтесь к советам окружающих, они сегодня особенно удачны. Излишняя самоуверенность не пойдет вам на пользу — натворите глупостей.
Лев. Будьте предельно внимательны. Сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать, и когда нужно отстраниться от происходящего рядом с вами.
Дева. Постарайтесь сегодня придерживаться во всем золотой середины. Не бегайте от одного края к другому. Будьте сосредоточены и внимательны.
Весы. Сегодня вы не можете позволить себе отступить. Если вас не хотят слушать — идите напролом, но донесите до слушателей необходимую информацию.
Скорпион. Вы живете в таком бешеном ритме, что наверняка уже забыли куда и зачем вы бежите. Остановитесь, переведите дыхание и подумайте.
Стрелец. Нынешний вечер необходимо провести в компании любимого человека. Это будет особенный вечер и запомните вы его надолго.
Козерог. Недруги ваши сегодня могут стать вашими союзниками. Хотя, даже если у вас не получится, вы все равно ничего не потеряете.
Водолей. Вспомните о чувстве юмора и применяйте его сегодня почаще. Даже если кто-то выскажется достаточно резко в вашу сторону, сгладьте все шуткой.
Рыбы. Жизнь, как известно, полосата, и сегодня вы совершенно точно попадете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь.