Вс, 27.01.2019
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  • «Никакой химии я не делал»: Максим Галкин показал, как выглядит после пробуждения

«Никакой химии я не делал»: Максим Галкин показал, как выглядит после пробуждения
Смотрите видео!

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Максим Галкин

ФОТО: Скриншот с Instagram

Пользователи Сети обсуждают новое видео в блоге популярного телеведущего.

Новая прическа Максима Галкина уже давно стала предметом обсуждения в социальных сетях — поклонники артиста, привыкшие видеть его с прямыми волосами, немало удивились буйным кудрям телеведущего, которые он изредка демонстрирует в Instagram.

Накануне артист поделился в блоге новым видеороликом, в котором попытался снять метель за окном своего замка. «Я еще не проснулся», — честно признался Максим, объяснив фолловерам свой внешний вид. В минутном видео шоумен не только показал, какая погода за окном, но и рассказал, что его волосы кудрявые от природы.

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