«Никакой химии я не делал»: Максим Галкин показал, как выглядит после пробуждения

Новая прическа Максима Галкина уже давно стала предметом обсуждения в социальных сетях — поклонники артиста, привыкшие видеть его с прямыми волосами, немало удивились буйным кудрям телеведущего, которые он изредка демонстрирует в Instagram.

Накануне артист поделился в блоге новым видеороликом, в котором попытался снять метель за окном своего замка. «Я еще не проснулся», — честно признался Максим, объяснив фолловерам свой внешний вид. В минутном видео шоумен не только показал, какая погода за окном, но и рассказал, что его волосы кудрявые от природы.