Сб, 26.01.2019
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  • Мамма Миа! Русская Ким Кардашян показала откровенное фото в колготках

Мамма Миа! Русская Ким Кардашян показала откровенное фото в колготках

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ФОТО: Instagram

Российская модель Анастасия Квитко, которую из-за выдающихся форм и любви к сексуальным нарядам называют "русской Ким Кардашян", вновь удивила поклонников откровенным фото.

В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует фотографу в колготках в сеточку, повернувшись к камере задом.

Фото "русской Ким Кардашян" менее чем за сутки уже лайкнули свыше 200 тысяч пользователей, которые не скупятся на комментарии в адрес модели.

Модель из Калининграда постоянно публикует в социальных сетях полуобнажённые фотографии. По словам Анастасии Квитко, она не прибегала к помощи хирургов, а выдающимися формами ее наградила природа. 

ФОТО: Instagram

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