Мамма Миа! Русская Ким Кардашян показала откровенное фото в колготках

В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует фотографу в колготках в сеточку, повернувшись к камере задом.

Фото "русской Ким Кардашян" менее чем за сутки уже лайкнули свыше 200 тысяч пользователей, которые не скупятся на комментарии в адрес модели.

Модель из Калининграда постоянно публикует в социальных сетях полуобнажённые фотографии. По словам Анастасии Квитко, она не прибегала к помощи хирургов, а выдающимися формами ее наградила природа.