Ученые назвали привычку, которая поможет дожить до 90 лет

Согласно результатам исследования, женщины, которые занимаются физической активностью в течение 30-60 минут в день, имеют на 21 процент больше шансов дожить до 90 лет, чем те, которые имеют меньше 30 минут физических нагрузок в день. Кроме того, эксперты установили, что именно 60 минут – оптимальное количество времени, которое женщинам следует уделять физической активности.

Ученые говорят, что анализировали данные о физической активности, весе и росте 120 тысяч мужчин и женщин. Соответствующую информацию они получили в 1986 году в рамках исследования в Нидерландах. При этом под физической активностью подразумевались прогулки с собакой, садоводство, занятия спортом и езда на велосипеде.

Авторы исследования не учитывали другие факторы, влияющие на продолжительность жизни женщин – курение или употребление алкоголя, например. Однако они убеждены, что их данные достоверны. "Учитывая то, что в эксперименте принимали участие свыше 100 тысяч респондентов, результаты этого исследования можно считать абсолютно достоверными", – утверждают ученые в комментарии для издания Independent.