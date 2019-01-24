Опасен не только грипп: какие болезни обостряются в холода

Зима – сезон не только гриппа и простуд, но и обострения многих хронических болезней. Как этого не допустить, и кому надо быть особенно внимательным?

Почечные проблемы

Цистит и пиелонефрит – одни из самых частых урологических заболеваний, обостряются, как правило, в холодное время года и межсезонье.

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Основные причины цистита и факторы риска:

переохлаждение, несоблюдение правил личной интимной гигиены, только что перенесенные заболевания – урологические, гинекологические и венерические, воспалительные, сильная простуда или грипп.

Основные причины пиелонефрита и факторы риска:

переохлаждение, недавно перенесенное ОРВИ или грипп, хронический стресс и ослабление иммунитета, недостаток витаминов, острый или хронический цистит, хронический воспалительный процесс в кишечнике, репродуктивных органах женщины, хронический тонзиллит.

От чего страдает нос?

Острый гайморит, или синусит верхнечелюстной (гайморовой) придаточной пазухи носа, чаще всего возникает на фоне вирусного насморка, как осложнение после перенесенной простуды, и развивается обычно на четвертый или пятый день болезни. Бывают и молниеносные формы, развивающиеся на второй-третий день простуды. Если нос и горло ваши слабые места, врачи советуют в холода прятать нос в теплый шарф и стараться как можно меньше дышать морозным воздухом: вдыхая холодный воздух ртом и носом, мы ослабляем местный иммунитет слизистой оболочки носоглотки, попавшие на нее микробы начинают активно размножаться, и через день-два начнется воспаление.

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Основные причины гайморита и факторы риска:

недавно перенесенное, недолеченное ОРВИ или грипп, анатомические нарушения строения носа, искривление перегородки, полипы, аденоиды, ослабление иммунитета, частые простуды, инфекционные заболевания, стоматологические манипуляции.

Если насморк не проходит больше недели, если нос остается заложенным долгое время, выделения из носа меняют свой цвет и становятся гнойными, начинает болеть голова – пора бить тревогу.

С ушами шутки плохи

Многие уверены, что уши болят из-за того, что их "продуло". Однако на самом деле провокатором отита (воспалительного процесса в ухе) всегда становится инфекция. Так как уши и нос сообщаются, через нос инфекция может попасть в слуховую трубу, а оттуда – в среднее ухо.

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Основные причины отита и факторы риска:

сильное переохлаждение, недавно перенесенные ОРВИ или грипп, частые простуды и насморки, острые и хронические гаймориты и другие синуситы (вирусные и бактериальные). Вялотекущий инфекционный процесс может обостриться после того как вы сильно замерзли, прогулялись в морозный, ветреный день без головного убора.