Сменившую имидж Мадонну приняли за Гузееву

60-летнюю Мадонну можно смело запускать в студию программы "Давай поженимся" – подмены ведущей никто не заметит, считают поклонники. По их мнению, американскую певицу в "темном" образе не отличишь от российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой.

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"Боже, как похожа на нашу Гузееву, просто одно лицо", "Прямо Гузеева в лучшие годы", "Копия Ларисочки Гузеевой", "Можно смело к Сябитовой в студию, никто не отличит", – комментируют подписчики выложенный в Instagram Мадонны снимок.

Мадонна и раньше бывала роковой брюнеткой, но давно уже не возвращалась к этому образу. А преданные фанаты звезды помнят, что за столь резкой сменой имиджа у Мадонны обычно следует очередной бурный роман или грандиозный тур.