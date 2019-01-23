Сменившую имидж Мадонну приняли за Гузееву
Легенда поп-сцены Мадонна пустилась во все тяжкие – звезду захватили эксперименты со внешностью. Певица неожиданно превратилась из блондинки в роковую брюнетку. Поклонники из России поначалу не узнали своего кумира – решили, что на фото Лариса Гузеева, передает Дни.ру.
60-летнюю Мадонну можно смело запускать в студию программы "Давай поженимся" – подмены ведущей никто не заметит, считают поклонники. По их мнению, американскую певицу в "темном" образе не отличишь от российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой.
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"Боже, как похожа на нашу Гузееву, просто одно лицо", "Прямо Гузеева в лучшие годы", "Копия Ларисочки Гузеевой", "Можно смело к Сябитовой в студию, никто не отличит", – комментируют подписчики выложенный в Instagram Мадонны снимок.
Мадонна и раньше бывала роковой брюнеткой, но давно уже не возвращалась к этому образу. А преданные фанаты звезды помнят, что за столь резкой сменой имиджа у Мадонны обычно следует очередной бурный роман или грандиозный тур.
Надо отметить, что изменение цвета волос – не самое радикальное, что Мадонна в последнее время сделал со своей внешностью. Недавно фанаты бурно обсуждали снимок из нью-йорского бара, где Мадонна спела со своим сыном Дэвидом. Поклонников удивил вид резко увеличившегося в размерах тыла артистки. Все пришли к единому мнению – Мадонна сделала пластику ягодиц. Изучив последний снимок, фанаты Мадонны поняли, что скальпель касался не только филейной части поп-звезды. Они заметили, что овал стал более очерченным, скулы чуть выше, а глаза приподняты к вискам. Все свидетельствует о том, что Мадонна прибегла к подтяжке лица, пишет "Комсомольская правда".