«Старше, чем сейчас»: подруга Тимати удивила снимком десятилетней давности

«Не в обиду, конечно, но ты не выглядишь на свой возраст на фото слева», «Даже сейчас моложе кажешься, чем раньше», «Ты там выглядишь на все 20», «В 13 выглядели старше, чем сейчас...» – удивляются поклонники Решетовой. Кое-кто заявил, что в свои 27 лет выглядел моложе.