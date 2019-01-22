Ср, 23.01.2019
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  • «Старше, чем сейчас»: подруга Тимати удивила снимком десятилетней давности

«Старше, чем сейчас»: подруга Тимати удивила снимком десятилетней давности

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ФОТО: Instagram

Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова подключилась к набирающему популярность флешмобу #10yearschallenge. Подписчики модели долго не могли поверить, что на снимках действительно 13-летняя Настя – уж очень взросло она выглядит.

На старой фотографии подруга Тимура Юнусова выглядит гораздо старше, чем на нынешних снимках, заметили подписчики. Некоторые обратили внимание на изменения формы носа и размера груди девушки, пишет Dni.ru.

«Не в обиду, конечно, но ты не выглядишь на свой возраст на фото слева», «Даже сейчас моложе кажешься, чем раньше», «Ты там выглядишь на все 20», «В 13 выглядели старше, чем сейчас...» – удивляются поклонники Решетовой. Кое-кто заявил, что в свои 27 лет выглядел моложе.

И все же поклонники согласились, что девушка хороша на всех фотографиях. А с годами стала лучше выглядеть, расцвела и превратилась в настоящую красавицу.

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