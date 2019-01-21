«До чего же хороша»: Татьяна Навка показала себя без макияжа

Накануне Нового года Татьяна Навка вместе с Петром Чернышевым представила поклонникам новое ледовое шоу «Аленький цветочек». Ежедневно спортсменка давала по несколько выступлений, теперь же, когда сложная работа позади, фигуристка вместе с дочерью Надей наслаждается заслуженным отдыхом на Мальдивских островах. Фигуристка регулярно рассказывает подписчикам в Instagram, как проходит ее отпуск.

«Честно признаюсь, что всю неделю даже думать не могла ни о каком спорте! Лежала в горизонтальном положении, отсыпалась, отъедалась, отдыхала и наслаждалась ленью», — признается звезда.