«До чего же хороша»: Татьяна Навка показала себя без макияжа

Фигуристка поделилась кадром из отпуска.
Накануне Нового года Татьяна Навка вместе с Петром Чернышевым представила поклонникам новое ледовое шоу «Аленький цветочек». Ежедневно спортсменка давала по несколько выступлений, теперь же, когда сложная работа позади, фигуристка вместе с дочерью Надей наслаждается заслуженным отдыхом на Мальдивских островах. Фигуристка регулярно рассказывает подписчикам в Instagram, как проходит ее отпуск.
«Честно признаюсь, что всю неделю даже думать не могла ни о каком спорте! Лежала в горизонтальном положении, отсыпалась, отъедалась, отдыхала и наслаждалась ленью», — признается звезда.
На одном из последних фото она запечатлена на коврике для йоги без прически и макияжа. Нужно сказать, без косметики Навка выглядит прекрасно, легкий загар только подчеркивает ее естественную красоту. «Татьяна, вы такая очаровательная без косметики», «Женственная и нежная», «Приятно смотреть на красоту», — нахваливают в комментариях пользователи.