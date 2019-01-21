Пн, 21.01.2019
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«До чего же хороша»: Татьяна Навка показала себя без макияжа

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Татьяна Навка

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Фигуристка поделилась кадром из отпуска.

Накануне Нового года Татьяна Навка вместе с Петром Чернышевым представила поклонникам новое ледовое шоу «Аленький цветочек». Ежедневно спортсменка давала по несколько выступлений, теперь же, когда сложная работа позади, фигуристка вместе с дочерью Надей наслаждается заслуженным отдыхом на Мальдивских островах. Фигуристка регулярно рассказывает подписчикам в Instagram, как проходит ее отпуск.

«Честно признаюсь, что всю неделю даже думать не могла ни о каком спорте! Лежала в горизонтальном положении, отсыпалась, отъедалась, отдыхала и наслаждалась ленью», — признается звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На одном из последних фото она запечатлена на коврике для йоги без прически и макияжа. Нужно сказать, без косметики Навка выглядит прекрасно, легкий загар только подчеркивает ее естественную красоту. «Татьяна, вы такая очаровательная без косметики», «Женственная и нежная», «Приятно смотреть на красоту», — нахваливают в комментариях пользователи.

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