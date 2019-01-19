Сб, 19.01.2019
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Молодая и рыжая: Юлия Высоцкая восхитила Сеть снимками

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Юлия Высоцкая с мужем

ФОТО: Instagram

Юлия Высоцкая решила принять участие в популярном челлендже, опубликовав несколько архивных фотографий. На одном из снимков актриса предстала с длинными рыжими волосами, из-за чего фанаты не сразу ее узнали.

Для многих поклонников Юлия Высоцкая уже давно стала образцом для подражания. Актриса неизменно выбирает стильные наряды для красных ковровых дорожек, а вот со стрижкой и цветом волос предпочитает не экспериментировать. Лишь в редких случаях звезда меняет образ: так, для съемок фильма «Рай» она побрилась на лысо, что стало большой неожиданностью для кинематографического сообщества.

Однако вряд ли кто-то мог предположить, что в юности у Высоцкой были длинные рыжие волосы. Об этом актриса рассказала сама, опубликовав ряд раритетных фотографий.

На фото Высоцкая запечатлена во время репетиции спектакля с загадочным незнакомцем. Многие фанаты поспешили отметить, что в юности Юлия выбирала молодежные наряды, а также экспериментировала с цветом волос. Самой артистке явно понравилось перебирать старые кадры, поэтому она решила опубликовать еще несколько снимков.

Так, на одном из них она предстала уже в хорошо знакомом образе с короткими, светлыми волосами. Фотография была сделана во время работы над спектаклем «Дядя Ваня» Андрея Кончаловского.

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