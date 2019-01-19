Молодая и рыжая: Юлия Высоцкая восхитила Сеть снимками

Для многих поклонников Юлия Высоцкая уже давно стала образцом для подражания. Актриса неизменно выбирает стильные наряды для красных ковровых дорожек, а вот со стрижкой и цветом волос предпочитает не экспериментировать. Лишь в редких случаях звезда меняет образ: так, для съемок фильма «Рай» она побрилась на лысо, что стало большой неожиданностью для кинематографического сообщества.

Однако вряд ли кто-то мог предположить, что в юности у Высоцкой были длинные рыжие волосы. Об этом актриса рассказала сама, опубликовав ряд раритетных фотографий.

На фото Высоцкая запечатлена во время репетиции спектакля с загадочным незнакомцем. Многие фанаты поспешили отметить, что в юности Юлия выбирала молодежные наряды, а также экспериментировала с цветом волос. Самой артистке явно понравилось перебирать старые кадры, поэтому она решила опубликовать еще несколько снимков.