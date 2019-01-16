Скорпионам стоит опасаться денежных сделок, а Овнам – идти к своей цели: гороскоп на 16 января

Овен

Не обращайте внимания на косые взгляды и недоброжелательные реплики. Уверенно идите к своей цели, и пусть никто не сможет сбить вас с пути, пишет Segodnya.

Телец

Сегодня вы сумеете разрулить не одну проблемную ситуацию на расстоянии. Однако вам придется позаботиться о том, чтобы связь не подвела.

Близнецы

Можете сегодня ни в чем себе не отказывать: ни в развлечениях, ни в разных вкусных блюдах. Порадуйте себя именно тем, чем вам давно хотелось.

Рак

Не поленитесь внимательно проверить все расчеты, иначе, руководствуясь ложными данными, вы рискуете так запутаться, что потом проблем не оберетесь.

Лев

Странно, что посреди рабочей недели вы никак не можете придумать себе занятие. Дел у вас достаточно много, начните с самого простого.

Дева

Нынче у вас могут возникнуть значительные проблемы в отношениях с сослуживцами. Будьте терпеливы и не дайте себя спровоцировать.

Весы

Внимательно прислушивайтесь к требованиям руководства — это продемонстрирует вашу компетентность и изменит отношения шефа к вам в лучшую пользу.

Скорпион

Совершая сегодня какие-либо денежные операции, не забудьте проверить, законны ли ваши действия. Опасайтесь быть втянутым в подозрительные сделки.

Стрелец

Столкнувшись с какой-то серьезной проблемой, попробуйте найти опытного и в то же время надежного человека, который мог бы вам помочь в ее решении.

Козерог

Сегодня вам стоит сделать все возможное для того, чтобы ваша деятельность была направлена лишь на улучшение положения дел и увеличение прибыли.

Водолей

В этот день вам лучше рассчитывать только на свои силы, не пользуйтесь чужими советами, они будут неэффективны и даже могут нанести вред.

Рыбы