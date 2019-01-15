Будьте начеку! Названы три самых завистливых знака Зодиака

Особенно стоит опасаться двуличных людей, говорящих в лицо одно, а за спиной сплетничающих и завидующих вам.

Сегодня рассказываем о трех знаках Зодиака, наиболее склонных к зависти.

1. Телец

Телец обожает красивые вещи, дорогие украшения и другие атрибуты роскоши. Когда что-то классное появляется у его друзей или знакомых, Тельца начинает грызть червячок, ведь ему это все тоже нужно! Он не успокоится, пока не обзаведется чем-то похожим. Иногда Тельца это поистине утомляет, ведь жить в бесконечной гонке действительно тяжело. Всегда будет тот, кому можно позавидовать.

2. Дева

Дева – очень амбициозный знак зодиака, который постоянно к чему-то стремится. Именно поэтому Деву по-настоящему задевают чужие достижения. Особенно тяжело ей приходится, если что-то досталось другим просто так, без усилий. Но есть в этой зависти и положительный момент: Дева никогда не сидит сложа руки и постоянно стремится к чему-то новому.

3. Козерог

Козероги ведут достаточно спокойный образ жизни, ставят цели и планомерно движутся к ним. Зависть просыпается тогда, когда кто-то другой достигает этих же целей быстрее Козерога. Как это так, ведь он первый должен был заполучить это! Это серьезно задевает чувства Козерога и является своеобразным пинком, благодаря которому он получает мотивацию скорее добиться своего.