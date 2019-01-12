Вся правда! Знаки Зодиака раскрывают свои положительные и отрицательные качества

Овен

Положительные стороны:

Овен любит жизнь во всех ее проявлениях, включая приключения. Об этом говорят его глаза, наполненные светом и исключительной заботой об окружающих. Ничто и никто не в силах помешать осуществить эти планы или вовсе сдаться от их осуществления.

Отрицательные стороны:

Овен – натура, сомневающаяся в себе. Подобные сомнения могут доходить до полной деструкции. Он уверен в своей неспособности сделать кого-то счастливым. Овны могут быть безрассудными и грубыми. Никому неизвестно, что происходит в их головах. Им абсолютно наплевать о том, задевает ли их поведение чужие чувства или же нет.

Телец

Положительные стороны:

Высокий показатель умственных способностей в сочетании с широкой душой и открытым сердцем. Все эти качества работают при условии самостоятельного выбора своего партнера. Тельцы всегда знают, что пойдет им на пользу потому, как они уверены в своих способностях на все сто. Перед вами образ настоящего победителя, включая такие качества, как интеллигентность, чувство юмора и забота.

Отрицательные стороны:

Телец на первый взгляд может показаться несколько холодным и беззаботным. Он умело использует слова, способные ранить. Представители данного знака могут сомневаться в себе, что приводит к потере уверенности. Сюда же стоит отнести потерю контролировать собственные эмоции, что приводит к взрывным атакам. Тельцы неумело следят за собой и своими партнерами по причине сильной занятости, скверного настроения. При этом они способны испытывать чувство глубокого сожаления.

Близнецы

Положительные стороны:

Близнецы полны идей и желаний жить на «полную». Их душа выражает полную готовность встретить что-то весьма значительное и позитивное. Они веселые шутники, способные наперебой рассказывать что-то смешное и забавное. Это люди с желанием проявить заботу по отношению к своему партнеру. Близнецы любят чувство свободы, они наполнены креативом и желанием поднимать настроение себе и окружающим. Их энергия никогда не заканчивается.

Отрицательные стороны:

Отсутствие искры, холодный и пустой взгляд. Чувство раздражения и мысли о том, что окружение высасывает из них жизнь. По этой причине они производят впечатление потерянного человека. Довольно быстро превращаются в подобие ехидны и говорят не то, что хотели бы. Преднамеренно ранят других, но на деле происходит так, что причиняют вред сами себе. Стоит отметить чувство жалости к себе любимому. Эмоции могут «лить» через край или вовсе не проявлять.

Рак

Положительные стороны:

Рак – это смелый человек с добрым сердцем. Он проявляет заботу и излучает положительную энергетику. Способен бороться за то, что желает. Щедрость и понимание, а также заразительная улыбка. Раки умело управляют своими эмоциями, поэтому не следует недооценивать их.

Отрицательные стороны: