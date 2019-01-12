Вся правда! Знаки Зодиака раскрывают свои положительные и отрицательные качества
Узнайте обе стороны медали каждого знака Зодиака, пишет Cluber.
Овен
Положительные стороны:
Овен любит жизнь во всех ее проявлениях, включая приключения. Об этом говорят его глаза, наполненные светом и исключительной заботой об окружающих. Ничто и никто не в силах помешать осуществить эти планы или вовсе сдаться от их осуществления.
Отрицательные стороны:
Овен – натура, сомневающаяся в себе. Подобные сомнения могут доходить до полной деструкции. Он уверен в своей неспособности сделать кого-то счастливым. Овны могут быть безрассудными и грубыми. Никому неизвестно, что происходит в их головах. Им абсолютно наплевать о том, задевает ли их поведение чужие чувства или же нет.
Телец
Положительные стороны:
Высокий показатель умственных способностей в сочетании с широкой душой и открытым сердцем. Все эти качества работают при условии самостоятельного выбора своего партнера. Тельцы всегда знают, что пойдет им на пользу потому, как они уверены в своих способностях на все сто. Перед вами образ настоящего победителя, включая такие качества, как интеллигентность, чувство юмора и забота.
Отрицательные стороны:
Телец на первый взгляд может показаться несколько холодным и беззаботным. Он умело использует слова, способные ранить. Представители данного знака могут сомневаться в себе, что приводит к потере уверенности. Сюда же стоит отнести потерю контролировать собственные эмоции, что приводит к взрывным атакам. Тельцы неумело следят за собой и своими партнерами по причине сильной занятости, скверного настроения. При этом они способны испытывать чувство глубокого сожаления.
Близнецы
Положительные стороны:
Близнецы полны идей и желаний жить на «полную». Их душа выражает полную готовность встретить что-то весьма значительное и позитивное. Они веселые шутники, способные наперебой рассказывать что-то смешное и забавное. Это люди с желанием проявить заботу по отношению к своему партнеру. Близнецы любят чувство свободы, они наполнены креативом и желанием поднимать настроение себе и окружающим. Их энергия никогда не заканчивается.
Отрицательные стороны:
Отсутствие искры, холодный и пустой взгляд. Чувство раздражения и мысли о том, что окружение высасывает из них жизнь. По этой причине они производят впечатление потерянного человека. Довольно быстро превращаются в подобие ехидны и говорят не то, что хотели бы. Преднамеренно ранят других, но на деле происходит так, что причиняют вред сами себе. Стоит отметить чувство жалости к себе любимому. Эмоции могут «лить» через край или вовсе не проявлять.
Рак
Положительные стороны:
Рак – это смелый человек с добрым сердцем. Он проявляет заботу и излучает положительную энергетику. Способен бороться за то, что желает. Щедрость и понимание, а также заразительная улыбка. Раки умело управляют своими эмоциями, поэтому не следует недооценивать их.
Отрицательные стороны:
Могут говорить и совершать поступки, о которых впоследствии пожалеют. Не способны заботиться о себе. Проявляют огромное эмоциональное давление с дальнейшими манипуляциями по отношению к другим людям. В отдельных ситуациях склонны замыкаться в себе.
Лев
Положительные стороны:
Лев подобен солнцу. Его лучи сияют даже тогда, когда улыбка уже сошла с его лица. Заразительный смех Льва слышен всем. По своей натуре – это гордые, весьма амбициозные и справедливые личности. Они приносят счастье в дом, наполняя тьму лучами света. Мечтательность и интеллигентность Львов способны внести в атмосферу проходящего вечера всю силу их великолепия. Перед вами образ защитника и человека с отличным чувством юмора.
Отрицательные стороны:
Постоянно сомневаются в том, насколько они хороши. Грубые и холодные, но могущественный вид делает их недоступными для других людей. Способны быстро менять свое мнение и даже обманывать партнера.
Дева
Положительные стороны:
Дева прекрасна в том, что она любит по-настоящему. Она искренне рада тому времени, что проводит с близкими ей людьми. Это яркий пример щедрости, ума и доверия между людьми. Дева умеет наполнить жизнь своего партнера комфортом. Дева – это сама честность и справедливость.
Отрицательные стороны:
Представители данного знака способны причинить боль с возможными манипуляциями. Девы жалеют себя с преднамеренным преувеличением событий. Склонность принимать решения, о результате которых придется пожалеть. Девы могут сомневаться в себе и своих собственных способностях, преуменьшая заслуги и значимость поступков.
Весы
Положительные стороны:
Перед вами человек, знающий толк в красоте. Очаровательная улыбка и аура. Весы полны юмора и бесконечных идей. Они с легкостью осчастливят своего партнера, потому что получают от этого удовольствие. Креативность и честность – вот их девиз.
Отрицательные стороны:
Испытывают нехватку хорошего настроения. Проявляют открытость в эмоциях и чувствах по этой причине испытывают скверное настроение. Желание спрятаться от окружающего мира и никого к себе не подпускать. Испытывают боль лишь потому, что видят в себе лишь недостатки.
Скорпион
Положительные стороны:
Скорпионы полны страсти, воли и желания любить. Их загадочность объясняет, почему им так искусно удается хранить тайны. Их не заботят ограничения, потому перед ними открыта вся Вселенная. Они разделяют свои идеи и мечты с другими партнерами.
Отрицательные стороны:
К отрицательным качествам Скорпионов следует отнести пренебрежение близкими и родными. Вещи, приносящие ранее удовольствие, перестали их радовать. В этой связи присутствует мысль о том, что ничто не в силах заставить их улыбаться. Вот почему все важное и значительное перешло на второй план.
Стрелец
Положительные стороны:
Стрельцы полны жизни, излучая положительный заряд энергии и демонстрируя при этом высокую духовность. Им вовсе неинтересно, что думают о них окружающие. Они будут вести себя так, как им хочется. Свобода выбора и готовность отстаивать свои идеалы до конца.
Отрицательные стороны:
Ощущение депрессии часто посещает Стрельца. Он не в состоянии объяснить причины всего происходящего с ним. Отсюда и нежелание вести разговоры на эти темы. Высокий показатель эмоциональности сменяет вспыльчивость.
Козерог
Положительные стороны:
Ангел-хранитель, посланный с небес. Он всегда рядом, когда кто-то нуждается в его помощи. Заботится о себе, знает, как умело использовать слова в зависимости от ситуации. Теряет немало времени в работе над чем-то особенно значимым и весомым.
Отрицательные стороны:
Козерогам присущ сарказм в высшей степени. Они могут долго горевать по тому или иному поводу и даже заставлять грустить других. Могут казаться сдавшимися в своей неуверенности говорить и совершать поступки. Глубоко сомневаются в себе, но категорически не желают признавать этот факт. Козерогу также свойственно не показывать своих эмоций.
Водолей
Положительные стороны:
Идеальный источник положительной энергии, имеющий про запас превосходные идеи и планы на будущее. Водолей не из тех людей, с кем можно заскучать. Он всегда готов идти навстречу новым знакомствам и местам. Им руководит желание исследовать окружающий мир. Представители данного знака в состоянии поднять настроение одним лишь своим присутствием.
Отрицательные стороны:
Способны жаловаться и высказывать чувство полного раздражения. Не проявляют заботу. В своем безрассудстве склонны заниматься лишь собственными делами. Могут игнорировать окружающих, а внутри себя ощущать пустоту и одиночество.
Рыбы
Положительные стороны:
Подставят дружеское плечо другу, не забывая при этом про заботу о себе. Высокий показатель ума и остроумия. Не знают границ в собственных фантазиях и поступках. В меру улыбчивые и склонные к творчеству натуры.
Отрицательные стороны:
Жестокая правда жизни омрачает их путь. В своем упрямстве склонны к манипуляциям. Никто не знает, какие тайны скрываются в их головах, в особенности, когда дело доходит до мести. Малый заряд энергии порождает полное бессилие и ощущение, будто их не сполна оценили.