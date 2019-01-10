Чт, 10.01.2019
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Проснулась знаменитой! Главной звездой «Золотого глобуса» стала простая девушка с водой

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ФОТО: Scanpic

Загадочная незнакомка с бутылками воды затмила в соцсетях звезд Голливуда.

В прессе и блогосфере активно обсуждают девушку-промоутера, которая появилась на множестве фотографий с церемонии «Золотой глобус».

Когда кинозвезды позировали фотографам на красной дорожке, практически на всех кадрах на заднем плане оказалась девушка в синем платье, держащая поднос с бутылками воды «Fiji».

Таинственная красотка, улыбающаяся в камеру, тут же прославилась в сети. Ей даже создали аккаунт в Твиттере.

Ее назвали лучшим фотобомбером и первым глобальным интернет-мемом 2019 года. Многие также считают, что это лучшая рекламная кампания воды «Fiji», которую только можно было придумать.

Таблоиды уже успели выяснить имя интернет-звезды: ею оказалась малоизвестная модель Келлет Катберт.

В своем Instagram она выложила фото с «Золотого глобуса», написав: «Не самый худший способ провести воскресенье».

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