Ср, 9.01.2019
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  • «Ужасный рот»: новое фото Барановской завалили унизительными комментариями

«Ужасный рот»: новое фото Барановской завалили унизительными комментариями
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Юлия Барановская.

ФОТО: Скриншот с видео

На днях российская телеведущая и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина опубликовала в Instagram свежий снимок, сделанный, судя по всему, профессиональным фотографом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) on

На фото Юлия изображена на фоне природы, а ее волосы и лицо покрыты брызгами воды. Впрочем, подписчики Юли не оценили оригинальность кадра и засыпали ее негативными отзывами в комментариях:

«Некрасивая , верно, амбиций море, тщеславия тоже, хамоватость ее конек», «Какая гадость», «А что с волосами?!», «Я с похмелья лучше выгляжу!», - высказались пользователи Сети. 

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