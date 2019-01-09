«Ужасный рот»: новое фото Барановской завалили унизительными комментариями

«Ужасный рот»: новое фото Барановской завалили унизительными комментариямиСМОТРИ!
9 января 2019, 17:26
На днях российская телеведущая и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина опубликовала в Instagram свежий снимок, сделанный, судя по всему, профессиональным фотографом.
На фото Юлия изображена на фоне природы, а ее волосы и лицо покрыты брызгами воды. Впрочем, подписчики Юли не оценили оригинальность кадра и засыпали ее негативными отзывами в комментариях:
«Некрасивая , верно, амбиций море, тщеславия тоже, хамоватость ее конек», «Какая гадость», «А что с волосами?!», «Я с похмелья лучше выгляжу!», - высказались пользователи Сети.