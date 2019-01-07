Пакуем чемоданы: вот где должны отдохнуть в этом году разные знаки Зодиака

ФОТО: ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL / REUTERS

Внимание к деталям, которые люди, создавшие это Древний город, придали архитектуре, сельскому хозяйству и планировке, вдохновит любую Деву.

Весы: берега Сены, Париж

Романтические Весы по-настоящему оценят поездку в Париж. Весы наверняка захотят провести время в Городе Любви.

Управляемый Венерой, планетой любви и красоты, этот знак всегда рад насладиться элегантными вечерами, наполненными искусством, музыкой, культурой и конечно, возможность завести роман!

Скорпион: Лос-Анджелес, Калифорния

Скорпион - глубокий, иногда задумчивый, но всегда красивый знак... как и Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе есть почти все, что угодно, от пляжа до снежных гор, всего в нескольких минутах езды по дороге через великолепные долины, пустыни и горы Южной Калифорнии.

ФОТО: Vichaya Kiatying-Angsulee / PantherMedia / Vichaya Kiatying-Angsulee

Элемент чувственности и креативности вода управляет этим знаком, поэтому неудивительно, что они подойдут всем, от артистичных, свободных духом актеров Голливуда до уличных художников и хипстеров.

Заинтригован всем и всегда страстный, Скорпион будет в восторге от паутин шоссе, ведущих в мечты о Лос-Анджелесе.

Стрелец: Ангкор-Ват, Камбоджа

Стрелец, возможно, вы уже запланировали отпуск на 2019 год, но дайте Камбодже шанс! Основатели Moonbox рассказали:

«Подстрекаемый ненасытной жаждой странствий, этот знак всегда находится в движении! Он любит философию, мистику и изучать древние культуры. Стрельцы, несомненно, утолят свою жажду в Ангкор-Вате – одном из крупнейших религиозных памятников в мире.

ФОТО: Zeng Yanming / ZUMAPRESS.com

С таким большим количеством разросшихся храмовых комплексов, там достаточно места для Стрельца. Здесь можно бродить, поглощать и делать то, что вы делаете лучше всего – наслаждаться свободой».

Козерог: остров Пасхи, у побережья Чили

Козероги – мудрые, трудолюбивые люди, поэтому, когда они планируют поездку, они хотят по-настоящему расслабиться. Остров Пасхи – это именно то, что им нужно.

ФОТО: GREGORY BOISSY / AFP

Лучше всего путешествовать одному или в небольшой группе людей. Остров Пасхи является самым отдаленным/необитаемым островом во всем мире, и он может быть идеальным местом, где можно провести время в одиночестве.

Козероги также будут рады отдалиться от суеты современного мира. Не говоря уже о том, что у Козерогов невероятная выносливость, поэтому расстояние не имеет значения! Ни один сантиметр этого острова не останется без внимания!

Водолей: Япония

Готовы к чему-то особенному? Основатели Moonbox рассказали:

«Вы всегда были поклонниками нетрадиционного, Водолеи, и технологии обычно только больше пробуждают ваш интерес!»

ФОТО: Kyodo / Reuters

Погрузитесь в совершенно другую культуру в Японии и сядьте на сверхскоростной пассажирский экспресс (Shinkansen) между крупными городами, достигая сверхбыстрых скоростей!

Рыбы: Исландия

Пейзажи исландских ледников, лагун и средневековых скал создают некоторые из самых мечтательных и неземных вибраций, что делает их идеальным местом для духовных Рыб.

ФОТО: Manuel Lesch / PantherMedia / Manuel Lesch

«Всем Рыбам нравятся места, где они смогут плыть по течению и настроиться на самосовершенствование. Рыбы всегда очень артистичные, открытые, любопытные и позитивные, независимо от того, где они находятся».

Поэтому горячие источники - это место, где можно в полной мере насладиться всем, что может предложить это волшебное место!