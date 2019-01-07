Пакуем чемоданы: вот где должны отдохнуть в этом году разные знаки Зодиака

Если вы уверены, что 2019 год - это год, когда вы наконец доберетесь до путешествий по новым, увлекательным и интересным местам, тогда определенно не рано начинать планировать.
По мнению SkyScanner, лучшее время для бронирования международного рейса по самым недорогим авиабилетам – примерно за два месяца до полета, то есть вы можете начать бронирование прямо сейчас для весеннего отдыха.
Единственная проблема? Этот мир может предложить так много невероятных мест, что почти невозможно остановиться на одном.
Выбор правильного места назначения может быть ужасно трудным. Один из способов сделать это - обратить внимание на знак вашего Зодиака, чтобы выяснить, какое место больше всего вам подходит.
Овен: Коста-Рика
Овны обычно любят занятия, которые вызывают серьезный выброс адреналина. Только представьте: дайвинг в пещерах, прыжки с тарзанки, прыжки с парашютом, рафтинг по воде… и этот список можно продолжать вечно!
Овны известны своей храбростью и всегда рады любым приключениям!
Стихия Овнов – огонь, поэтому волнение является ключом к разжиганию пламени, которое заставляет их чувствовать жизнь.
Телец: побережье Амальфи, Италия
Тельцы любят роскошь. Вино, ужин и приятное времяпровождение, вид на острова и вкусная еда – эта самое лучшее, что могут представить Тельцы.
Телец является знаком Земли и связан с природой, поэтому действительно сможет насладиться живописными видами между портовым городом Салерно и горами Сорренто, когда они проезжают мимо грандиозных вилл, террас, виноградников и лимонных рощ со скалами.
Близнецы: Нью-Йорк
Основатели Moonbox рассказали:
«Близнецы будут в восторге от этого быстро развивающегося города, который никогда не спит! С огромным количеством вариантов, впечатлений и возможностей для социального взаимодействия, Нью-Йорк очень оживлен с местами, уголками и закоулками, которые смогут исследовать Близнецы».
Близнецы также являются воздушными знаками, а это значит, что их довольно трудно удержать на одном месте.
Рак: Большой Барьерный Риф, Австралия
Хотя Раки известны тем, что являются домоседами и, безусловно, наслаждаются комфортом своего уютного гнезда, эти знаки всегда рады выйти из своей скорлупы, чтобы повеселиться на солнце.
Подключитесь к стихии Воды и другим морским существам, окунувшись в Большой Барьерный риф у побережья Квинсленда в северо-восточной Австралии - там целый новый мир.
Катания на лодке до подводного плавания с аквалангом и даже вертолетных туров – это то, что вам нужно!
Лев: Бали, Индонезия
Львы любят места, где они смогут проявить свою королевскую, царственную и естественную сущность.
«Бали – это художественное, захватывающее, вдохновляющее место, где они могут соединиться со своим внутренним животным духом, взмахнуть гривой и позволить своему сердцу реветь!»
Плюс еще в том, что этот прекрасный остров также предлагает одни из самых роскошных спа-салонов, оздоровительных центров и процедур, доступных по всему миру. Это идеальное место для любого огненного и прирожденного лидера!
Дева: Мачу-Пикчу, Перу
Помимо великолепного вида, Девам, заботящимся о своем здоровье и любящим природу, понравится прогуливаться по Мачу-Пикчу и местам обитания инков.
Внимание к деталям, которые люди, создавшие это Древний город, придали архитектуре, сельскому хозяйству и планировке, вдохновит любую Деву.
Весы: берега Сены, Париж
Романтические Весы по-настоящему оценят поездку в Париж. Весы наверняка захотят провести время в Городе Любви.
Управляемый Венерой, планетой любви и красоты, этот знак всегда рад насладиться элегантными вечерами, наполненными искусством, музыкой, культурой и конечно, возможность завести роман!
Скорпион: Лос-Анджелес, Калифорния
Скорпион - глубокий, иногда задумчивый, но всегда красивый знак... как и Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе есть почти все, что угодно, от пляжа до снежных гор, всего в нескольких минутах езды по дороге через великолепные долины, пустыни и горы Южной Калифорнии.
Элемент чувственности и креативности вода управляет этим знаком, поэтому неудивительно, что они подойдут всем, от артистичных, свободных духом актеров Голливуда до уличных художников и хипстеров.
Заинтригован всем и всегда страстный, Скорпион будет в восторге от паутин шоссе, ведущих в мечты о Лос-Анджелесе.
Стрелец: Ангкор-Ват, Камбоджа
Стрелец, возможно, вы уже запланировали отпуск на 2019 год, но дайте Камбодже шанс! Основатели Moonbox рассказали:
«Подстрекаемый ненасытной жаждой странствий, этот знак всегда находится в движении! Он любит философию, мистику и изучать древние культуры. Стрельцы, несомненно, утолят свою жажду в Ангкор-Вате – одном из крупнейших религиозных памятников в мире.
С таким большим количеством разросшихся храмовых комплексов, там достаточно места для Стрельца. Здесь можно бродить, поглощать и делать то, что вы делаете лучше всего – наслаждаться свободой».
Козерог: остров Пасхи, у побережья Чили
Козероги – мудрые, трудолюбивые люди, поэтому, когда они планируют поездку, они хотят по-настоящему расслабиться. Остров Пасхи – это именно то, что им нужно.
Лучше всего путешествовать одному или в небольшой группе людей. Остров Пасхи является самым отдаленным/необитаемым островом во всем мире, и он может быть идеальным местом, где можно провести время в одиночестве.
Козероги также будут рады отдалиться от суеты современного мира. Не говоря уже о том, что у Козерогов невероятная выносливость, поэтому расстояние не имеет значения! Ни один сантиметр этого острова не останется без внимания!
Водолей: Япония
Готовы к чему-то особенному? Основатели Moonbox рассказали:
«Вы всегда были поклонниками нетрадиционного, Водолеи, и технологии обычно только больше пробуждают ваш интерес!»
Погрузитесь в совершенно другую культуру в Японии и сядьте на сверхскоростной пассажирский экспресс (Shinkansen) между крупными городами, достигая сверхбыстрых скоростей!
Рыбы: Исландия
Пейзажи исландских ледников, лагун и средневековых скал создают некоторые из самых мечтательных и неземных вибраций, что делает их идеальным местом для духовных Рыб.
«Всем Рыбам нравятся места, где они смогут плыть по течению и настроиться на самосовершенствование. Рыбы всегда очень артистичные, открытые, любопытные и позитивные, независимо от того, где они находятся».
Поэтому горячие источники - это место, где можно в полной мере насладиться всем, что может предложить это волшебное место!