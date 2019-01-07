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Филиппа Киркорова отправляют на «Евровидение»

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SOCHI, RUSSIA - SEPTEMBER 5, 2018: Russian singer Philipp Kirkorov performs as a guest during the 2018 New Wave Song Contest. Vyacheslav Prokofyev/TASS

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

В мае грядущего года пройдет очередной 64-й конкурс песни «Евровидение». В России считают, что страну в этот раз должен представлять Филипп Киркоров, пишут Dni.

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, в мае в Израиле России нужно как следует зажечь на «Евровидении».

«Стоит уже сейчас подумать о том, кого же выдвинуть от России в марте 2019 года, чтобы этот артист смог идеально влиться в этот музыкальный форум. У Филиппа Киркорова на этот счет как раз есть незакрытый гештальт. Он в 90-х годах не смог покорить этот конкурс, затем предпринял попытки это сделать руками других артистов», – заявил эксперт.

Манукян убежден, что Киркоров не оставляет попыток одержать эту победу в будущем. «Она ему действительно нужна. Но мне кажется, что победить ему следует именно самому. Похоже сейчас приходит его время. У него есть все составляющие. Появился бесценный опыт участия в этом конкурсе в различных воплощениях, он прекрасно поет и умеет делать качественное шоу», – продолжил он.

Эксперт отметил, что тусовка на «Евровидении» уже давно считает Киркорова своим. «На мой взгляд, Филипп идеальный кандидат на поездку от России на "Евровидение" в Тель-Авив», – резюмировал Манукян.

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