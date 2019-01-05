Пять знаков Зодиака, которым лучше быть одинокими, чем состоять в отношениях
Представителям некоторых знаков Зодиака присущи определенные черты характера, из-за которых им сложно поддерживать с кем-либо близкие отношения. Одиночество приносит им радость и чувство удовлетворения. Они ощущают себя комфортно, когда остаются одни и могут заниматься своими делами, им сложно ладить с окружающими. Этим людям лучше быть одинокими - такая уж у них судьба.
Все же стоит отметить, что представители этих знаков Зодиака могут встретить свою любовь и построить близкие отношения. Нельзя сказать, что это для них непосильная задача. Просто они не привыкли к близким отношениям, и им будет гораздо сложнее их поддерживать, чем другим.
Однако если они постараются, то смогут быть счастливыми и получать радость от отношений. Итак, не о вас ли идет речь?
1. Близнецы (22 мая - 21 июня)
Ваш страх обязательств является причиной того, что вам лучше быть одним, чем состоять в отношениях. Вам слишком быстро становится скучно. Любая мелочь может вас отвлечь и сбить с пути. Также вы довольно разносторонняя личность.
В отношениях с вами очень сложно добиться стабильности и постоянства. Вы ведете себя непредсказуемо, чем часто сбиваете с толку окружающих.
Другим сложно вам доверять или на вас положиться из-за вашего характера.
2. Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вам нравится быть одними, и у вас это хорошо получается, потому что вы по-настоящему цените свою свободу. Вы знаете, что любые близкие отношения влекут за собой привязанность и обязательства. Ничто вас так не пугает, как перспектива застрять надолго в одном месте.
Вы не хотите, чтобы отношения сковывали вас словно цепи. Вы постоянно находитесь в поиске новых приключений, и вам кажется, что отношения будут вас только тормозить.
Вы воспринимаете отношения как якорь, который удерживает вас на одном месте, в то время как вам хочется бороздить моря.
3. Овен (21 марта - 19 апреля)
Несложно понять, почему вам лучше в одиночестве, нежели в отношениях. Как Овен, вы по своей натуре импульсивны. Вы привыкли быстро действовать и всегда хотите мгновенных результатов.
Вы относитесь к тем людям, которые не любят попусту тратить свое время. Вы многое хотите успеть в жизни и поэтому не можете себе позволить потерять драгоценное время.
Вы уже поняли, что большинству людей сложно за вами поспевать и поэтому вы, скорее, оставите других позади, чем будете под кого-то подстраиваться.
4. Телец (20 апреля - 21 мая)
Ваше упрямство - основная причина, по которой вам лучше быть в одиночестве. Как Телец, вы не особо способны воспринимать критику и возражения.
Ваши взгляды довольно ограниченны, и вам сложно поладить с другими людьми, особенно с теми, кто мыслит не так, как вы. Вы окружаете себя только единомышленниками.
Также в людях вам нравится предсказуемость и стабильность. Но большинство людей по своей природе непредсказуемы, и именно поэтому вам сложно ощущать себя комфортно в чьей-либо компании. Вы терпеть не можете неясность, которая присутствует в любых близких отношениях.
5. Козерог (22 декабря - 20 января)
Как Козерог, вы довольно практичный человек, и это заметно по тому, как вы подходите ко всему в этой жизни. Вам не нравится, когда вас что-то тормозит или отвлекает, а это как раз то, что делают отношения.
Также вы невероятно амбициозны и хотите многого добиться в жизни. Вы считаете, что другие будут вас отвлекать и мешать вам быть самими собой.
Вам не нужен кто-то другой, если только вам не удастся найти человека, который будет мотивировать вас двигаться вперед. Вы считаете, что близкие отношения будут мешать вам достигать поставленных целей.
Перевод статьи 5 Zodiac Signs That Are Better At Being Alone Than Being In Relationships via Клубер