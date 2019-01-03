Прислушайся к советам астрологов: гороскоп на 3 января

Дева

Очень интересными и во всех отношениях приятными обещают быть новые знакомства. Вероятны также встречи с людьми, с которыми вас связывают приятные воспоминания. Не упустите благоприятный момент для того, чтобы напомнить о себе давним знакомым, друзьям детства и юности. Не следует также уклоняться от обсуждения вопросов делового характера – можно получить интересные предложения.

Родственники ведут себя несколько непредсказуемо, их замечания кажутся обидными и не совсем понятными. Любимый человек ждет от вас многого, но на уступки идет крайне неохотно, что не лучшим образом сказывается на развитии отношений.

Весы

Отличный день для тех, кто стремится успеть многое и ни минуты не теряет зря. Постарайтесь составить план действий заранее – это самый лучший способ избежать недоразумений и путаницы. Можно делать покупки, в том числе крупные, оказывать помощь родственникам и друзьям. Пойдет на пользу общение с представителями старшего поколения, неспешные беседы позволят узнать много нового.

Поездки и активный отдых поднимут настроение и позволят расширить круг общения. Проявив инициативу, вы сможете познакомиться с людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы, произвести на них благоприятное впечатление. День также подходит для романтического признания – если, конечно, вы абсолютно уверены в своих чувствах.

Скорпион

Возможны неприятные неожиданности, события, которые помешают вам воплотить в жизнь свои планы. Старайтесь относиться к происходящему спокойно, не теряйте головы – способ преодолеть любые препятствия наверняка найдется. В стремлении к новому вы порой забываете об уже усвоенном опыте; эта тенденция может иметь особенно неприятные последствия в сфере личных отношений. Не исключены серьезные разногласия с самыми близкими людьми.

Приятные впечатления принесут экскурсии, небольшие поездки. Активный отдых, прогулки, участие в общественных мероприятиях способствуют росту жизненного тонуса. Можно приобретать необычные, экстравагантные вещи – вкус вам не изменит.

Стрелец

Достаточно высоким остается жизненный потенциал, но возникает необходимость позаботиться о своем организме. Самое время вспомнить о пользе правильного питания, сократить употребление алкоголя и положить конец вредным привычкам. Очень хороший день для встречи со старыми знакомыми, можно восстановить отношения с людьми, которых вы давно не видели. Приятные воспоминания о прошлом способствуют появлению интересных идей и росту творческого потенциала в целом.

Удачный день для покупок и инвестиций любого рода. Следует обратить особое внимание на необычные вещи, современные технические приспособления – они окажутся полезными и будут радовать вас долго.

Козерог

Остается невысоким жизненный тонус, а это значит, что сложные, трудные и требующие больших усилий дела лучше отложить. Долгие поездки также нежелательны, да и нет необходимости преодолевать большие расстояния для того, чтобы получить приятные эмоции. Вероятны удачные покупки; вы поступите мудро, если ограничитесь приобретением полезных вещей.

Продолжается непростой период в отношениях с родственниками. Будьте внимательны – любая мелочь может оказаться поводом для ссоры. Друзья и любимый человек проявляют несколько больше понимания, но и их никак нельзя обделять вниманием. Хороший день для проведения оздоровительных процедур как дома, так и в специальных заведениях.

Водолей

Противоречивый день. С одной стороны, позитивные тенденции весьма сильны, с другой – приходится проявлять изобретательности и в чем-то изменять собственным принципам, чтобы воспользоваться окружающими возможностями. В любом случае, торопиться нельзя; путь решения будут взвешенными, а поступки обдуманными. Вероятны новые знакомства, встречи с интересными людьми, общение, расширяющее кругозор.

Семейные отношения остаются под влиянием неблагоприятных тенденций, старайтесь не испытывать терпение близких, избегать провоцирующего поведения и обидных высказываний. Возможны неожиданные встречи с давними знакомыми.

Рыбы

Удачный и приятный день, который позволит вам воплотить в жизнь многие планы. Не упустите возможность сделать удачные покупки, украсить и обустроить свое жилище, пополнить гардероб и запас косметических средств. Вероятны приятные встречи, хорошо сложатся поездки, массу удовольствия подарит посещение ночного клуба или иного увеселительного заведения.