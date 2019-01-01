Когда я встречу свою вторую половинку? Любовный гороскоп на 2019 год

Новый год — новый шанс встретить свою вторую половинку. А когда именно это произойдет, рассказала своим подписчикам в Instagram астролог Василиса Володина.

— Начнем с приятного. Есть периоды времени, которые сильнее толкают нас в объятия противоположного пола, пробуждают в сердцах любовь, заставляя их биться чаще. И в новом году это будут:

С 27.03 по 20.04. Венера в знаке Рыб дарит восторженные и нежные чувства, те самые, которые воспевают в прекрасных стихах. Время идеалистичное, но знакомство обещает настоящий глубокий роман, а брак, заключенный в эти дни, наполнит жизнь молодоженов ощущением вечного медового месяца.

С 16.05 по 08.06. Венера в знаке Тельца порождает самые крепкие чувства и браки. Долговечные, возможно нерушимые, наполненные взаимным удовольствием и взаимной выгодой.

С 15.09 по 08.10. Венера в Весах. Самые красивые пары складываются в эти недели, а отношения наполнены утонченностью чувств.

Но и, конечно, будут дни и недели, когда личная жизнь может доставить сложные переживания.

21 января и 17 июля — лунные затмения. Риски поссориться в районе этих дней максимальны. Если в ваши цели входит расстаться с партнером, избавиться от него, смело выясняйте отношения. Говорите в лицо все, что наболело и что думаете, только быстро. Потому что видеть его (лицо) в условиях критики под лунное затмение вы будете перед собой недолго. Остаток речи обычно произносится уже в спину уходящему собеседнику. Если есть задача изменить ситуацию мирно, начинайте не с выяснения отношений, а выслушайте противоположную сторону.

С 1 по 7 января и с 09.10 по 01.11. Венера в Скорпионе. Не раздувайте свои эмоции сверх меры искусственно.

С 21.04 по 15.05. Венера в Овне. Не делайте скоропалительных выводов о новом знакомом, не бросайтесь в любовь, как в омут с головой.