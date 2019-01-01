Вот каким будет первый день 2019 года! Читай гороскоп на 1 января

Лев

Вполне благоприятный день. Позитивные тенденции сильны, жизненный потенциал будет высоким, а настроение – хорошим. Проблем со здоровьем не возникнет у тех, кто не испытывает свой организм на прочность, не экспериментирует с незнакомыми блюдами и алкогольными напитками. Нежелательны поездки; лучше принять гостей у себя дома или ограничиться небольшой прогулкой.

Вероятны приятные сюрпризы и знаки внимания со стороны родственников и друзей. Умеренная активность на свежем воздухе пойдет вам на пользу и позволит завязать интересные знакомства. Романтическое свидание также окажется весьма приятным. Вероятно получение приятных известий издалека.

Дева

Благоприятный день. Позитивные тенденции весьма сильны и оказывают влияние на разные сферы жизни. Обстоятельства складываются благоприятным для вас образом, нужно лишь немного фантазии и изобретательности, чтобы ими воспользоваться. Вас ожидают визиты родственников и старых друзей, напомнят о себе давние знакомые. Не стоит заранее строить планы – сюрпризов и неожиданностей будет предостаточно.

Вероятны поездки, в том числе и незапланированные. Получить новые впечатления смогут и те, кто остается дома, но не поводит время в бездействии. Это подходящий день для любых занятий, расширяющих кругозор, позволяющих получить полезную информацию.

Весы

В целом день будет весьма приятным. Воздержаться следует от далеких поездок и утомительных занятий. Жизненный тонус весьма высок, сегодня вы сможете многое успеть, если не станете тратить время зря. На пользу пойдут разнообразные оздоровительные и профилактические процедуры, не повредит и отдых на свежем воздухе. Прекрасный день для встречи со старыми знакомыми, общения с приятными вам людьми.

Отношения с родственниками не отмечены серьезными проблемами, в романтической сфере также доминируют приятные тенденции. Не стоит нарушать привычный порядок вещей, совершать чрезмерно оригинальные, экстравагантные поступки; ни к чему хорошему не приведут спешки и суета.

Скорпион

Некоторое снижение жизненного потенциала скажется, в первую очередь, на настроении – вы чуть более обычного раздражительны, и порой предъявляете к окружающим слишком высокие требования. Встреча со старыми знакомыми принесет не только приятные сюрпризы: напомнят о себе и разногласия прошлого. Родственники будут рады знакам вашего внимания.

Не стоит переоценивать свои возможности, планировать на этот день дела, связанные с серьезными физическими нагрузками, разъездами. Отлично скажутся на самочувствии небольшие прогулки, а общение с любимым человеком наверняка поднимет вам настроение, если вы не будете отвечать отказом на все поступающие предложения.

Стрелец

Приятный и интересный день, характеризующийся умеренным влиянием позитивных тенденций на все сферы жизни. Энергетический тонус несколько снижен, вы не столь активны и деятельны, как обычно, но наверняка сможете найти себе дело по душе и увлечь близких каким-то интересным и приятным занятием. Хороший день для небольших прогулок, физические нагрузки должны быть умеренными.