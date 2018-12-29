Кому из знаков Зодиака сегодня точно повезет: гороскоп на 29 декабря

Дева

Хотя деловая активность находится на весьма низком уровне, уделить внимание выполнению профессиональных обязанностей все же придется. Вероятно появление новых задач, не требующих немедленного решения, но все же заставляющих задуматься. Жизненный потенциал весьма невысок, вероятно ухудшение самочувствия, не исключены перепады настроения, приступы раздражительности.

Очень полезным и во всех отношениях приятным будет общение с близкими. В кругу друзей вы будете чувствовать себя комфортно, а вот посещение многолюдных собраний принесет, вероятнее всего, неприятные эмоции. Могут произойти события, которые вынудят вас изменить свои планы на ближайшее будущее.

Весы

Достаточно высок жизненный потенциал, но на деловой активности это никак не сказывается: ни профессиональные задачи, ни домашние заботы не вызывают у вас энтузиазма. Тем не менее, решением некоторых проблем все же придется заняться – постарайтесь сделать это как можно быстрее, чтобы осталось время на отдых и общение с друзьями. Это не самый удачный день для поездок, водители должны быть предельно внимательны.

Велика вероятность семейных проблем, разногласий с родственниками. Не навязывайте свое общество тем, кто прозрачно намекает, что готов обойтись без него; наверняка найдутся приятные особы, жаждущие вашего внимания.

Скорпион

Первая половина дня будет весьма напряженной. Жизненный тонус сравнительно низок, а дел предстоит немало. Придется вспомнить о ранее нерешенных проблемах, а также заняться исправлением своих и чужих ошибок. Выполнение профессиональных обязанностей отнимет много сил, а домашние заботы не оставят времени на развлечения. Позаботьтесь о здоровье; от любых занятий, которые могут нанести ущерб организму, лучше отказаться.

Сильно влияние позитивных тенденций в сфере романтических отношений, весьма вероятно появление новых увлечений. Неприятные моменты могут быть связаны с вашей склонностью легко терять голову и совершать необдуманные поступки.

Стрелец

Занимаясь делами, старайтесь быть внимательнее к мелочам – сегодня вы прекрасно справляетесь с важными делами, но рисуете упустить из виду детали, которым предстоит сыграть решающую роль. Не исключены осложнения в отношения с деловыми партнерами, поводом для разногласий могут стать условия сотрудничества и разделение ответственности. Возможно благоприятное для вас решение имущественных споров.

Семейные дела потребуют внимания, но решить все актуальные проблемы удастся довольно быстро благодаря помощи родственников. Жизненный тонус высок, пойдет на пользу активный отдых, массу приятных эмоций подарят поездки и отдых на свежем воздухе.

Козерог

Вероятны проблемы в делах, даже решение привычных профессиональных вопросов может оказаться неожиданно сложным. Не теряйте веры в себя – успеха можно достичь, если проявить инициативу и отказаться от традиционных путей. Могут осложниться отношения с деловыми партнерами, в том числе и давними, проверенными. Не торопитесь менять условия сотрудничества – в ближайшее время споры сойдут на нет.

День сильных романтических переживаний, новых увлечений. Вы не ищите легких путей к своей цели и получаете своеобразное удовольствие от преодоления преград; главное – не слишком увлекаться: завоевать симпатию интересного вам человека не так сложно, как кажется.

Водолей

Мало энтузиазма вызывают у вас дела профессиональные, зато этот день отлично подходит для отдыха, поездок и занятий спортом на свежем воздухе. Если решать рабочие вопросы все же придется, старайтесь, по крайней мере, не торопиться и не брать на себя слишком большой ответственности – вы настроены несколько легкомысленно и рискуете наделать ошибок. Повышенной осторожности требует решение финансовых и имущественных вопросов.

Возможны осложнения в отношениях с деловыми партнерами, разногласия будут многочисленными, а конфликты – серьезными. Зато с близкими людьми вы наверняка поладите, а общение с любимым человеком подарит исключительно приятные эмоции.

Рыбы

Несколько снижен жизненный потенциал, стоит беречь себя от лишних волнений, хлопот и тревог. С профессиональными делами вы справитесь легко, а вот общение с партнерами принесет много неприятных минут. Сохраняйте верность своим принципам и старайтесь не торопить события; не всегда возможно взять контроль над ситуацией в свои руки, но воспользоваться сложившимися обстоятельствами вам вполне по силам.