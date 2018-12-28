СМИ выяснили, от кого ждет ребенка Виктория Лопырева

О Виктории Лопыревой болтают всякое, а после того, как длинноногая красавица подтвердила, что ждет ребенка, о ней стали говорить еще больше. Модель, давшая интервью о будущем ребенке, но не пожелавшая назвать имени его отца, невероятно возбудила общественность.

Особенно удивительно звучат слухи, которые цитирует "Экспресс-газета", что якобы Лопырева уже является матерью. Говорят, будто гламурная блондинка родила сына от бизнесмена Рустама Тарико, которого отдала на воспитание то ли матери, то ли родственникам из Ростова. В качестве доказательств один из пользователей Сети предложил внимательнее рассмотреть на фотографии Лопыревой восьмилетней давности. Якобы они чрезвычайно красноречивы.