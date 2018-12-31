Будьте осторожны: какой месяц 2019 года будет худшим для каждого знака Зодиака

Год Желтой Земляной Свиньи принесет в жизнь людей не только радость и веселье. В жизни каждого человека бывают и не очень приятные периоды, хотим мы этого или нет.

Быть готовым к такому повороту получается не у всех. Но, астрологи дают подсказку, и рассказывают, какой месяц 2019 года будет худшим для каждого знака Зодиака.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следующее лето определенно станет не лучшим летом в вашей жизни. Июнь 2019 года можно назвать одним из самых судьбоносных для Овнов, и далеко не самым приятным. Просто убедитесь, что вы не перестаете заботиться о своем эмоциональном, физическом и умственном здоровье, что бы ни случилось.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Все в порядке, вы можете быть спокойны большую часть нового года аж до декабря. Но пора праздников для рожденных под знаком Тельца будет непростой. Это не лучшее время для торжеств, поэтому убедитесь, что уделяете достаточно времени своей личной жизни.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В августе 2019 года отношения с любимыми и друзьями Близнецов окажутся под угрозой. Ваша личная жизнь потерпит сильнейший удар, и вам придется искать в себе силы, чтобы как-то с этим справиться. Убедитесь, что у вас достаточно развиты навыки коммуникации. Это единственный способ избежать недоразумений в августе.

Рак (22 июня — 22 июля)

В начале нового года вам предстоит пережить довольно кошмарный период. Остерегайтесь марта, потому что он окажется очень непростым месяцем как для вас, так и для ваших отношений. Между вами и вашим партнером может возникнуть много недопонимания и конфликтных ситуаций. Просто держите себя в руках и убедитесь, что не позволяете эмоциям управлять вашими действиями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Похоже на то, что ваш следующий день рождения будет далеко не самым лучшим. В августе пойдут прахом многие из ваших ожиданий и планов. Вы застрянете в паническом состоянии, пытаясь собрать воедино все, что распадается на части. Постарайтесь пережить этот непростой период и параллельно порадоваться дню своего рождения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас еще есть время подготовиться к месяцу своих кошмаров. Но до него осталось совсем чуть-чуть. Как только наступит новый год, ваша светлая полоса закончится. В начале года вас ждет много конфликтов как на работе, так и в личной жизни.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Извините, Весы, но вы во многом повторяете судьбу Девы. Ваш худший месяц в 2019 году - тоже январь. Он будет наполнен напряжением и беспокойством из-за работы. А еще вас будет мучить бессонница, вызванная той же чрезмерной рабочей нагрузкой. Просто убедитесь, что вы не перестали обращать внимание на состояние своего умственного и физического здоровья.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

С наступлением апреля соблюдайте предельную осторожность. Этот месяц будет с вами по-настоящему жестоким. Вы будете очень чувствительными во всем, что касается ваших отношений, а это чревато возникновением конфликтных ситуаций. Постарайтесь не принимать ничего слишком близко к сердцу и научитесь отпускать прошлое. Вам необязательно всегда быть такими мстительными.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы большой любитель сезона праздников. Однако ваш худший месяц в 2019 году это ноябрь. Большая часть месяца пройдет в попытках исправить ошибки, допущенные ранее в этом году. Старайтесь методично подходить к решению любых возникающих проблем.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Самым трудным периодом для Козерогов станет предстоящий апрель. И все будет довольно серьезно, поскольку большинство ваших проблем в этом месяце связаны со здоровьем. Многие из них могут иметь место прямо сейчас, поэтому, возможно, стоит начать обследоваться уже сегодня.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Будьте готовы к ярости, которую низвергнет на вашу жизнь следующий июль. Испытанию на прочность подвергнется как ваше здоровье, так и отношения. Но давайте будем честными с собой — вы слишком долго ничего не делали, поэтому многое из того, на что вы не обращали внимания, вскоре вас настигнет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)