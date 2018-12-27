Шесть знаков Зодиака, которые вечно влюбляются в людей, с которыми не будут вместе

Скорпион

Скорпион - самый страстный знак зодиака. Они настойчивы и амбициозны, и слово «отказ» для них не существует. Проблема в том, что их страстность может превратиться в одержимость и собственничество. Если они не получают то, что хотят, они могут полностью изменить свою жизнь. И иногда им удается завоевать того, кто изначально не интересовался ими.

Стрелец

Представители этого знака - искатели приключений и исследователи. Их бесстрашие может привести их в неизведанное, и заставить поверить в невозможное. Проблема в том, что их оптимизм ослепляет их, и они часто влюбляется в людей, которые им не подходят. Они будут верить в скорое счастье, и будут обижаться, если вы попытаетесь вернуть их в реальность.

Рыбы

Рыбы - творческие люди. Они нежны, мудры и отзывчивы, но часто витают в облаках. Они хотят убежать от реальности, поэтому частенько склонны к зависимости. Им очень трудно справиться с одиночеством, поэтому они всерьез воспринимают любовь и романтику. Из-за отчаянного желания найти любовь они часто влюбляются в людей, которые эмоционально глухи или несвободны.

Телец

Тельцы практичны и лояльны. Они ценят себя и действительно ищут близости и любви. Но препятствием может оказаться их упрямство. Они привыкли получать то, что хотят, и делать все ради любви. Они будут настойчиво пытаться заполучить человека, которого любят, даже если он не проявляет никакого интереса.

Рак

Рак - самый влюбчивый знак. Несмотря на то, что семья и друзья у них на первом месте, они могут забыть обо всем, если их обуревают чувства. Они часто выдумывают себе романтические переживания, и наделяют несуществующими качествами неподходящих людей.

Овен

Эти огненные лидеры полны смелости и уверенности в себе. Они убеждены, что могут заполучить все, что хотят. Столкнувшись с кем-то, кто не отвечает им любовью, они берут на себя роль спасателя. Они думают, что если будут упорными, то обязательно добьются взаимности.