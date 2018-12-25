C рубиновой брошью: королева Елизавета II произнесла рождественскую речь

Каждый год в Рождество королева Елизавета II записывает свое обращение к подданным, в белой гостиной в Букингемском дворце в Лондоне.

ФОТО: John Stillwell / PA Wire/PA Images

После записи состоялась небольшая фотосессия.

Как видно на фото, выглядит королева просто прекрасно и пребывает в прекрасном рождественском настроении.

На Елизавете II было красивое жемчужное платье с нежным цветочным принтом, любимое ожерелье и золотая брошь с крупными рубинами в виде цветка.