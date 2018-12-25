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  • C рубиновой брошью: королева Елизавета II произнесла рождественскую речь

C рубиновой брошью: королева Елизавета II произнесла рождественскую речь

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Kuninganna Elizabeth II 2018.

ФОТО: John Stillwell / PA Wire/PA Images

Этой традиции уже много лет.

Каждый год в Рождество королева Елизавета II записывает свое обращение к подданным, в белой гостиной в Букингемском дворце в Лондоне. 

ФОТО: John Stillwell / PA Wire/PA Images

После записи состоялась небольшая фотосессия.

Как видно на фото, выглядит королева просто прекрасно и пребывает в прекрасном рождественском настроении. 

На Елизавете II было красивое жемчужное платье с нежным цветочным принтом, любимое ожерелье и золотая брошь с крупными рубинами в виде цветка. 

Напомним, что перед Рождеством все самые главные члены королевской семьи представили свои рождественские открытки. Самой трогательной из которых была признана открытка принца Уильяма и герцогини Кембриджской. 

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