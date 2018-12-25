C рубиновой брошью: королева Елизавета II произнесла рождественскую речь
25 декабря 2018, 19:19
Этой традиции уже много лет.
Каждый год в Рождество королева Елизавета II записывает свое обращение к подданным, в белой гостиной в Букингемском дворце в Лондоне.
После записи состоялась небольшая фотосессия.
Как видно на фото, выглядит королева просто прекрасно и пребывает в прекрасном рождественском настроении.
На Елизавете II было красивое жемчужное платье с нежным цветочным принтом, любимое ожерелье и золотая брошь с крупными рубинами в виде цветка.
Напомним, что перед Рождеством все самые главные члены королевской семьи представили свои рождественские открытки. Самой трогательной из которых была признана открытка принца Уильяма и герцогини Кембриджской.