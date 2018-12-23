Вс, 23.12.2018
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Дочь Ани Лорак поразила всех на шоу «Голос»

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Ани Лорак.

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Маленькая София обворожила поклонников своей матери своим артистизмом. Фанаты уверены – из девочки вырастет новая звезда.

Украинская певица Ани Лорак поделилась в своем Instagram фотографией с дочерью Софией, которую неожиданно для всех привела на шоу «Голос». 

«Сегодня моя помощница София помогала мне на прямом эфире», – прокомментировала снимок сама исполнительница.

Поклонники Лорак засыпали ее приятными комментариями, отметив артистизм Софии. «Дочка просто супер, очень музыкальная как зажигала в зрительном зале, в общем наверно будет артистка!» «Мамина умничка», «А София музыкой занимается?» – отметили восхищенные комментаторы.

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