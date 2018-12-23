Дочь Ани Лорак поразила всех на шоу «Голос»
23 декабря 2018, 14:30
Маленькая София обворожила поклонников своей матери своим артистизмом. Фанаты уверены – из девочки вырастет новая звезда.
Украинская певица Ани Лорак поделилась в своем Instagram фотографией с дочерью Софией, которую неожиданно для всех привела на шоу «Голос».
«Сегодня моя помощница София помогала мне на прямом эфире», – прокомментировала снимок сама исполнительница.
Поклонники Лорак засыпали ее приятными комментариями, отметив артистизм Софии. «Дочка просто супер, очень музыкальная как зажигала в зрительном зале, в общем наверно будет артистка!» «Мамина умничка», «А София музыкой занимается?» – отметили восхищенные комментаторы.