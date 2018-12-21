Известная певица объявила о потере ребенка

Юлия Михальчик получила широкую известность после победы на телепроекте «Фабрика звезд». Однако слава для артистки сопровождалась не только узнаваемостью и успехом, но и изнуряющими диетами. В попытках стать худее она довела себя буквально до анорексии. Когда однажды к ней приехали в гости родители, не на шутку испугались. В итоге Юлия попала в больницу, пишут Dni.

Теперь длинноволосая артистка себя щадит, но беды не оставили ее. Спустя четыре года брак с бизнесменом Владимиром Гоевым распался. «Я не представляла вообще, что люди могут врать. У меня родители всю жизнь вместе. Для меня модель семьи – это раз и навсегда. Представить себе не могла, что разведусь. Я представить себе не могла, что у меня ребенок будет расти без отца», – призналась артистка.

Певица прилагала много усилий, чтобы семейная жизнь была счастливой. Она всю себя посвятила мужу и его родне. «Хотелось понравиться его родителям и быть идеальной женой. Я училась готовить, как готовит его мама. Находилась постоянно дома. Такая жена-жена, домашняя-домашняя», – рассказала Михальчик.

Юлия хотела подарить мужу ребенка, но первая беременность закончилась плачевно. «Так бывает. Не сложилось. На большом сроке у меня... Потеряла ребенка...» – призналась Юлия, сдерживая слезы. Когда наступила вторая беременность, исполнительница полностью посвятила себя дому и выезжала на работу в случае крайней необходимости.

В 2013 году Михальчик родила сына Александра. После развода певица воспитывает мальчика одна. Юлия старается сделать из него настоящего мужчину. «Постоянно ему говорю: »Если ты говоришь – должен сделать. Либо ты не говоришь вообще!« Я ему это внушаю с самого детства, потому что для меня это больная тема», – рассказала артистка.