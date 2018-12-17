Пострадавшие от нечестных действий Брэда Питта подали на него в суд

Фонд "Make It Right" должен был построить 150 хороших энергосберегающих домов, которые были бы доступны для всех обитателей Нового Орлеана, которые потеряли жилье из-за урагана "Катрина" в 2005 году. С тех пор сотрудники организации построили 109 зданий на сумму около 27 миллионов долларов.

"Жители благодарны Брэду Питту за его добрый жест, но они были вынуждены подать иск против его организации, потому что она построила некачественные дома, которые становятся только хуже. Люди вынуждены платить много денег за жилье, которое следовало бы продавать за меньшую цену", – сообщил один из жителей в интервью телеканалу NBC News. Некоторые постройки были снесены в июне этого года из-за плохой проектировки.