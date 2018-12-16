Совсем не узнать! Настя Каменских кардинально сменила имидж

Один из судей, певец и судья шоу Андрей Данилко признался, что даже не узнал свою коллегу. "Зашел сегодня за кулисы и не сразу узнал Настю", — сказал он.

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Пользователи сети в большинстве своем поддерживают новый образ Каменских: "Ух ты, неожиданно, но ты прекрасна", "Очень симпатичная", "Совершенно другая Настя, мне нравится", "Супер, ты хорошеешь с каждым днем", "Как Барби".

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