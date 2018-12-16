Вс, 16.12.2018
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Эксперимент: можно ли купить шесть подарков для всей семьи, имея всего 100 евро?
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Бывает трудно найти подарок даже для одного человека и уложиться в бюджет... Что же делать тому, у кого ограниченное количество денег и целых шесть членов семьи, каждый из которых надеется найти сюрприз под елкой? Олег и Мерике Смольски решили проверить, можно ли купить подарки для всей семьи, имея в кармане всего 100 евро. Для этого они отправились в один из магазинов Prisma. 

У Олега был бюджет, ограниченный 100 евро, у Мерике при себе было чуть больше денег. Как рассказала женщина, обычно она старается уложиться примерно в 250 евро (30-40 евро каждый подарок), Олег же считает, что 100 евро вполне достаточно. 

В итоге подарки обошлись Олегу в 78 евро, а Мерике потратила 231 евро. 

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