Эксперимент: можно ли купить шесть подарков для всей семьи, имея всего 100 евро?

Бывает трудно найти подарок даже для одного человека и уложиться в бюджет... Что же делать тому, у кого ограниченное количество денег и целых шесть членов семьи, каждый из которых надеется найти сюрприз под елкой? Олег и Мерике Смольски решили проверить, можно ли купить подарки для всей семьи, имея в кармане всего 100 евро. Для этого они отправились в один из магазинов Prisma.