Эксперимент: можно ли купить шесть подарков для всей семьи, имея всего 100 евро?ВИДЕО!
16 декабря 2018, 12:20
Бывает трудно найти подарок даже для одного человека и уложиться в бюджет... Что же делать тому, у кого ограниченное количество денег и целых шесть членов семьи, каждый из которых надеется найти сюрприз под елкой? Олег и Мерике Смольски решили проверить, можно ли купить подарки для всей семьи, имея в кармане всего 100 евро. Для этого они отправились в один из магазинов Prisma.
У Олега был бюджет, ограниченный 100 евро, у Мерике при себе было чуть больше денег. Как рассказала женщина, обычно она старается уложиться примерно в 250 евро (30-40 евро каждый подарок), Олег же считает, что 100 евро вполне достаточно.
В итоге подарки обошлись Олегу в 78 евро, а Мерике потратила 231 евро.
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