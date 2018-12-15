Полет ценою в жизнь. Лайнер вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Самолет американской компании Southwest Airlines, следовавший из Сиэтла в Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Би-би-си.

Причиной посадки стало то, что на борту лайнера было найдено настоящее человеческое сердце. Предназначенный для трансплантации контейнер для перевозки органов доставили в Сиэтл из Калифорнии, но по какой-то причине забыли выгрузить из самолёта.

В связи с тем что орган не может долго храниться, было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

— Когда мы обнаружили ошибку, мы сразу же начали возвращение в Сиэтл, — сказал представитель авиакомпании.